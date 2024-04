Zdroj: TIDAL

Streamovací služby bojují o každého uživatele, takže se není čemu divit, když dělají vše pro to, aby nejen nalákaly na své služby, případně aby je co nejvíc nutily používat své služby. Kromě toho některé nabízí i možnost sdílení do dočasných příběhů na sociální sítě. Pokud ale sdílíte odkaz na konkrétní písničku, album nebo umělce či skupinu, tak uživatel s jinou streamovací službou většinou musí využít hledání nebo rozpoznání hudby. Tidal ale toto boří a nabízí univerzální odkazy ke sdílení.

Univerzální odkazy

Místo toho, aby Tidal nutil kohokoliv k otevření daného odkazu v jeho službě, tak nabízí univerzální odkazy. Po otevření se nabízí jednoduchá webová stránka, kde si lze vybrat, na kterou platformu pokračovat. Vždy se otevře konkrétní umělec, hudba nebo album.

V tuto chvíli víme jen o podpoře několika služeb – Spotify, Apple Music, Youtube Music a Amazon Music, ale asi to není kompletní seznam. Samozřejmě je zde nutnost, aby dotyčný obsah byl na konkrétní platformě. Funkce je zajišťována přes službu Feature.fm, která slouží tvůrcům pro vytváření právě takových rozcestníků. I díky tomu je zde asi lepší využití pro Tidal, nemusí hledat umístění na platformách.

Nedá se předpokládat, že by podobnou funkcionalitu zavedla jiná streamovací platforma. Aspoň nemáme takové náznaky. Na druhou stranu by bylo celkem vítané, kdyby streamovací platformy nabídly podobné univerzální odkazy pro sdílení.

Zdroj: androidheadlines.com



Domů Články Tidal představil univerzální odkazy pro sdílení hudby

Předchozí článek Apple má nový Youtube kanál, zaměřuje se na vývojáře Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama