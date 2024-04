Apple má nový Youtube kanál, zaměřuje se na vývojáře

Zdroj: Apple

Některé společnosti se snaží co nejvíce přiblížit i vývojářské komunitě, což jde vidět například u Googlu. Ten má již velmi dlouhou dobu Youtube kanál pro vývojáře. Jmenuje se Google for Developers a k dnešnímu dni má 2,34 milionů odběratelů, přičemž obsahuje přes šest tisíc videí. Apple do této chvíle nic takového neměl, ale to se mění.

Apple Developer

Nový Youtube kanál je dedikován právě na vývojáře aplikací pro jeho operační systémy. Jmenuje se Apple Developer a zatím obsahuje 40 videí. Všechna jsou datována ke konferenci WWDC z roku 2023.

Každé video obsahuje krátký popis a všeobecné odkazy na stránky podpory, což je škoda, jelikož přímé odkazy na probíraná témata by byly rozhodně lepší. Vývojář by pak nemusel nic hledat.

Apple jako obvykle vypnul komentáře, takže diskuze vývojářů musí probíhat někde jinde. V tuto chvíli je kanál přípravou pro nadcházející konferenci WWDC 2024, která se odehraje již v červnu.

