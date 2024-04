Navigační panel WhatsApp s možností posouvání, je konečně tady

Společnost WhatsApp konečně potvrdila, že nový design navigačního panelu, který byl testován již několik měsíců, zůstane trvale v aplikaci. Nový design navigační lišty přináší uživatelům lepší přístup k funkcím aplikace a je součástí úsilí vývojářů dodržovat pokyny Material Designu od společnosti Google.

Společnost WhatsApp již přibližně rok testuje nový design navigačního panelu. Jako první si změny všimli beta testeři, kteří objasnili záměr aplikace dodržovat pokyny Material Designu společnosti Google. Společnost WhatsApp však změnu rychle zrušila a v červnu a září 2023 jsme ji viděli znovu, než jsme ji minulý týden spatřili ještě jednou.Tato aktualizace zahrnuje novou navigační lištu se čtyřmi kartami – Chaty, Aktualizace, Komunity a Hovory. Tato změna je rozhodně pozitivně přijata uživateli, kteří nyní mají jednodušší přístup k funkcím aplikace.

android friends, we moved some things around to make it easier to access what you need, when you need it

meet your new navigation tools 🤝 closer to your thumbs and easy on the eyes pic.twitter.com/CqLvZf9meo

