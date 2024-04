S přechodem na letní čas GUGnovinky tu máme zas

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Bohužel i my v GUGu začínáme pociťovat negativní dopady vstupu umělé inteligence na pracovní trh. Lidská efektivita v porovnání s AI pokulhává, člověk se stává postradatelným. Je jen otázkou času, kdy nás stroje nahradí úplně. Nenecháváme proto nic náhodě a mnoho z nás hledá záložní povolání mimo oblast technologií. Někteří se rozkoukávají v elektrárnách, jiní se připravují na dráhu pouličních umělců…

Naštěstí je dneska 1. dubna, tak můžeme s úlevou zakřičet Apríl a vesele pokračovat v technooptimismu! A teď už vážně… Březen byl o ženách. V Praze a Ostravě jsme slavili MDŽ a i díky podpoře od Women TechMakers jsme měli tak skvělý catering program, že o nás vyšel článek v novinách! Blíží se jubilejní dvacátý DigiDay, tak jsme se ohlíželi, jak se tenhle fenomén zrodil a kdo během vysílání usnul v režii. Z posledního učitelského streamu vznikl stručný přehled s tipy na praktické používání AI, stáhněte si ho! Máme radost, že se mezi nás přidali Daniel a Lou. Kreativec a GUGer Havran, respektive jeho mluvící avatar, byl hostem na Radiožurnálu, protože se mu s pomocí AI povedla famózní upoutávka na Hvězdné války v režii Karla Zemana. Jsme partnerem BaseLinker EXPO 2024, akce zaměřené na marketplacové platformy a mezinárodní expanzi, která se uskuteční 4. dubna v Praze. Pro e-shopy a prodejce je vstup zdarma! A krom toho pořádáme v dubnu hromadu akcí.

CO SE DĚJE V DUBNU?

TIPY A TRIKY

Naše eventy jsou vám málo? Možná vás potěší, že už je znám termín letošního Google I/O. Můžete si ho vyluštit. My jen prozradíme, že Extended budeme pořádat minimálně v Ostravě. / Koho obtěžují doporučovaná reelska na Facebooku, může si zapnout ESUIT nebo Social Fixer. A bude mít klid. / K tomu klidu… co je víc relaxační činnost než hra na violu?! / Že nemáte hudební vlohy? V době AI už je mít nemusíte. Suno AI za vás složí kde co. Pokud se teda z překotného vývoje AI dřív nesložíte sami…

