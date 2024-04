Beeper má nového majitele a je zdarma bez čekání

Zdroj: Beeper

O aplikaci Beeper se v poslední době hodně psalo, zejména kolem souboje se společností Apple. Právě tento projekt chtěl nabídnout iMessage podporu na Androidu, ale právě Apple zakročil. Ten kvůli svým krokům čelí vyšetřování, ale to je jiný příběh. Beeper je komunikační služba založená na protokolu Matrix, ale to podstatnější je podpora pro další komunikační služby. Do této chvíle se nacházela v beta verzi a stále probíhal vývoj. Na svém kontě má něco přes 100 tisíc uživatelů a ještě před chvílí čekalo skoro půl milionu dalších ve frontě.

Dnešním dnem se hodně mění, jelikož Beeper má nového majitele v podobě společnosti Automattic, která provozuje služby WordPress.com, WooCommerce, Jetpack a mnohé další. Do své portfolia přidává i Beeper, ale nejedná se o nějak překvapivou zprávu. Matt Mullenweg, generální ředitel společnosti Automattic, byl jeden z prvních investorů firmy Beeper.

Nejde ale jen o změnu majitele. Aplikace dostává nové logo, opouští beta verzi a přechází do stabilní varianty, navíc se otevírá všem uživatelům a není potřeba čekat.

Beeper aneb jedna aplikace pro všechny a pro všechno?

Pokud patříte do generace pamatující ICQ, tak si možná vzpomenete na takové alternativy, které uměly do sebe integrovat mnoho komunikačních služeb. Od tohoto trendu se v poslední době upustilo, ale právě Beeper naskakuje na takovou strategii. V jedné komunikační aplikaci můžete mít další služby.

Jak je vidět, v jedné aplikaci můžete komunikovat přes služby jako Google Chat, Messenger, RCS, SMS, Signal, Telegram, WhastApp a jde také využít soukromé konverzace z Instagramu, LinkedIn, X, Discord a Slack.

Beeper je k dispozici pro Android, iOS, macOS, Windows, Linux a ChromeOS. Noví majitelé mají s aplikací velké plány a v dohledné době se máme dočkat i nových verzí pro některé operační systémy. Pokud si aplikaci chcete stáhnout, můžete navštívit rozcestník na stránkách Beeper.

Zdroj: 9to5google.com



