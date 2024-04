Spotify představuje AI playlisty, zatím omezeně

Zdroj: Dotekománie

Také se vám zdá, že kdejaká společnost plácne označení AI (umělá inteligence) na kdejakou funkci nebo vychytávku? Tento trend asi jen tak nepomine a jak se ukazuje, nachází si cestu i na streamovací platformy, jak jde vidět u Spotify.

AI pomůže

Bylo spíš jen otázkou času, než se objeví pokročilejší funkce i v aplikacích jako Spotify, přičemž hlavním lákadlem bude označení AI. V tomto případě jde ale spíše o oprávněné označení, jelikož pro vytvoření playlistu nebude potřeba hledat vhodnou hudbu, nebo nějak vybírat interprety, případně používat jednodušší algoritmické funkce.

Spotify začíná testovat možnost zadání textového popisu toho, co chcete poslouchat, případně co jdete dělat. Následně jejich systém na základě tohoto textu vytvoří playlist, který by měl co nejvíce odpovídat.

Aplikace se pokusí také navrhnout texty, i jen tak pro inspiraci. Celé prostředí vypadá jako taková chatovací místnost, přičemž po zpracování se nabídne seznam 30 skladeb. Pokud vyhovuje, stačí jen kliknout na tlačítko vytvořit. Novinka se teprve testuje a je k dispozici jen v angličtině ve Velké Británii a Austrálii. Navíc je dostupná jen pro platící uživatele. Kdy se dostane do celého světa nebo bude dostupná v dalších jazycích, není známo.

Zdroj: techcrunch.com

