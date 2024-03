Youtube Music dostane funkci identifikace písničky

Zdroj: 9to5Google (se souhlasem)

Googlu se zatím podařilo integrovat jen jednu službu do mnoha aplikací a zajistit ji kompletní podporu, a to i u výrobců. Myslíme Google Lens. Jinak se Google snaží dost často integrovat jednu funkcionalitu do mnoha aplikací a služeb. Zde bychom mohli například zmínit skenování dokumentů. Něco podobného se nyní odehraje v případě identifikace skladby.

I v Youtube Music

Asistent od Googlu umí identifkovat písničku, případně si poradí i s broukáním samotného uživatele. Výsledky se ale pak zobrazují ve standardním vyhledávání, přičemž následně můžete zvolit streamovací platformu, nebo jen zkopírovat název a pak s ním nějak naložit.

Začíná se ale objevovat tato funkcionalita přímo v aplikaci Youtube Music. Konkrétně po kliknutí na vyhledávání se zobrazí upravená nabídka. Hned vedle mikrofonu je nové tlačítko. Skrze něj můžete aktivovat identifikaci skladby. Výsledky jsou pak zobrazeny přímo v aplikaci, takže si je hned můžete poslechnout.

Zatím je dostupnost omezena, respektive ji Google začíná aktivovat postupně. Kromě toho připravuje ještě jednu novinku pro podcasty, které jsou nově na Youtube platformě. Jde o náhradu za samostatnou službu Google Podcasty. Konkrétně se připravuje funkce na přeskakování hluchých míst v podcastech. Zde ale nevíme, kdy dojde k aktivaci, jen je aplikace připravena.

Zdroje: 9to5google.com, androidpolice.com

