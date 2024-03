Zdroj: Dotekomanie.cz

Skenování dokumentů míří do aplikace Files od Google

Nedávno se Google rozhodl odebrat jednu sekci z aplikace Files, ale nyní zde máme novinku, tedy v rámci této aplikace. Jedná se o skenování dokumentů, přičemž takovou funkcionalitu můžete znát z aplikace Google Disk.

Skenování dokumentů

Možná to vypadá jako redundantní funkce, ale v aplikaci Google Disk dochází k automatickému uložení do cloudového prostoru. V případě aplikace Files se naskenovaný dokument uloží přímo do zařízení. Až následně jej můžete zálohovat nebo odeslat.

Samotné vyvolání možnosti skenování nemusíte hledat někde v aplikaci. Tlačítko se nachází v pravém dolním rohu hned na úvodní obrazovce. Po spuštění se nabídnout dva režimy – ruční a automatický. Právě druhý zmíněný se pokusí identifikovat například papír a přesně označit potřebnou plochu.

Po pořízení snímku se nabídnout dodatečné úpravy. Výhodou je, že můžete naskenovat více dokumentů v rámci jedné činnosti, přičemž se výsledek uloží do jednoho PDF souboru. Nemusíte tak mít několik samostatných PDF souborů. Novinka se začíná rozšiřovat mezi uživateli, ale pokud máte beta verzi aplikace, měli byste ji mít již k dispozici.

