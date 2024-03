TikTok pravděpodobně pracuje na konkurenční platformě pro Instagram

Zdroj: Dotekomanie.cz

TikTok údajně pracuje na vlastní aplikaci pro sdílení fotografií, která má být konkurentem pro populární sociální platformu Instagram. I když TikTok už nyní soutěží s Instagramem v oblasti videí, nová aplikace by měla umožnit uživatelům sdílet fotografie se svými přáteli a rodinou.

TikTok Photos by mohla být nová konkurence pro Instagram

Podle informací od serveru TheSpAndroid byl v kódu nejnovější verze aplikace TikTok nalezen odkaz na novou aplikaci s názvem „TikTok Photos“. Tato aplikace by měla být velmi podobná Instagramu a umožní uživatelům vytvořit svůj vlastní kanál pro sdílení fotografií.

Podle nalezených řetězců by uživatelé mohli přenášet obsah z hlavní aplikace TikTok do aplikace TikTok Photos, což by mohlo vytvářet propojení mezi oběma platformami. Další informace naznačují, že nová aplikace by mohla být místem pro uživatele s podobnými zájmy, kteří mají rádi fotografie a fotografování.

Zatím nejsou k dispozici žádné bližší podrobnosti o datu vydání ani o dostupnosti aplikace TikTok Photos, ale zdá se, že by k oficiálnímu oznámení mohlo dojít brzy. Tato zpráva přichází v době, kdy někteří tvůrci obsahu vyjadřují obavy z toho, že Instagram ztrácí svůj původní zaměření na fotografie a stále více se soustředí na videa. Pokud se tato informace potvrdí, TikTok by mohl využít své silné pozice v oblasti krátkých videí a rozšířit svou nabídku o aplikaci zaměřenou na fotografie.

Zpráva o nové aplikaci TikTok Photos přichází v období, kdy americký Kongres má hlasovat o návrhu zákona, který by mohl vést k zákazu TikToku v USA. Prezident Joe Biden nedávno naznačil, že by podpořil tento zákon, pokud projde kongresem. TikTok na to reagoval tvrzením, že americká vláda porušuje ústavní práva občanů tím, že se snaží zakázat tuto platformu kvůli obavám o sdílení dat s čínskou vládou.



