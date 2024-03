Apple by měl příští rok přinést snazší způsob přechodu z iPhonu na Android

Zdroj: prototypr.io

Apple pracuje na novém způsobu, jak usnadnit uživatelům přechod z iPhonu na zařízení se systémem Android. Poté, co byla společnost Apple vyzvána k dodržování zákona o digitálních trzích ze strany Evropské unie, potvrdila, že se chystá na vývoj „uživatelsky přívětivého“ procesu pro přenos dat.

Přechod z iPhonu na Android by měl být brzy snazší

V rámci zprávy o plnění zákona o digitálních trzích se Apple zavázal k úpravám ve svém operačním systému iOS, aby vyhověl evropským předpisům. Jedním z hlavních cílů je zlepšení přenositelnosti dat mezi iOS a jinými operačními systémy. Společnost Apple momentálně vyvíjí řešení, které umožní uživatelům přenášet data z iPhonu na zařízení s Androidem. Tato nová funkce má být k dispozici do podzimu roku 2025 a bude zahrnovat nástroje pro výrobce mobilních operačních systémů, aby mohli vytvořit uživatelsky přívětivé aplikace pro přenos dat.

Tato iniciativa Apple má reagovat na stávající nabídku přenositelnosti dat mezi různými platformami. Aktuálně existují třetí strany, které nabízejí řešení pro přenos dat mezi iOS a Androidem, ale nové řešení od Applu by mělo poskytnout jednodušší a efektivnější možnost. Zatímco Apple má aplikaci „Move to iPhone“ pro přenos dat z Androidu na iPhone, Google má aplikaci „Switch to Android“ pro přenos dat z iPhonu na zařízení se systémem Android. Nicméně tyto aplikace mají některá omezení, a proto Apple pracuje na novém mechanismu, který by měl přinést zlepšení v této oblasti.

