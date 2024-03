Zdroj: Gizmochina

Několik týdnů táhnoucí se spekulace kolem telefonu C61 od společnosti Poco pomalu dojíždí do svého konce. Čínský producent totiž oznámil datum oficiálního představení včetně několika dalších informací. Cenově dostupný zástupce by měl mít hodně společného právě s modelem Redmi A3. To znamená, že uživatelé za málo peněz dostanou hodně muziky.

Levný přírůstek

Přední část pravděpodobně zabere 6,71palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Dovnitř si najde cestu čipová sada Helio G36 od MediaTeku, 4/6GB operační paměť RAM (+ 4/6 GB virtuálně) nebo 64/128GB interní úložiště. O výdrž se postará článek baterie o velikosti 5 000 mAh, který přes USB-C port bude podporovat alespoň 10W nabíjení.

Obrovský prstenec v zadní části především obsadí hlavní 8MPx objektiv fotoaparátu. Selfie snímky půjde pořídit 5MPx kamerkou v tradičním výřezu ve tvaru padající kapky. Poslední očekávanou funkcí je skener otisků prstů na boku konstrukce.

K dispozici údajně budou tři barevné verze (černá, modrá, zelená) s prodejní cenou od cca 2 104 (4/64 GB). Vyšší konfiguraci (6/128 GB) pořídíte zhruba za 2 385 Kč. Výrobce vše podstatné potvrdí již v úterý 26. března.

Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com



Domů Články Poco C61 vyjde ven již za pár dnů

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama