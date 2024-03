Samsung finišuje s modelem Galaxy M55 5G

Zdroj: Samsung

Jihokorejský gigant Samsung si připravuje půdu pro představení další novinky, a to tentokrát Galaxy M55 5G. Na širokou veřejnost uniká konečná podoba zařízení, které by vůbec poprvé nemělo kompletně vycházet z modelu Galaxy A55. V každém případě půjde o silného zástupce do segmentu střední třídy, kde vynikne velmi kvalitním displejem nebo také slušným hardwarem.

Nejtenčí v sérii

Vpředu lze vyhlížet 6,7palcový Super AMOLED+ displej s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a nadstandardním jasem 1 000 nitů. Hlavní výkon si pod kontrolu vezme osmijádrový procesor Snapdragon 7 Gen 1 od Qualcommu. Dále až 12GB operační paměť RAM po boku maximálně 256GB interního úložiště. Samozřejmostí je podpora paměťových microSD karet (do 1 TB).

Telefon na svých bedrech ponese dohromady tři objektivy fotoaparátu (50 + 8 + 2 MPx) a článek baterie s kapacitou 5 000 mAh, který nabídne technologii rychlého 45W nabíjení. Uživatelským prostředím má doprovázet rozhraní One UI 6 vycházející ze systému Android 14. Nekompletní seznam specifikací uzavírá technologie NFC, 50MPx selfie kamerka či čtečka otisků prstů přímo pod displejem.

Do obchodů se sice podívají minimálně tři barevné verze (černá, modrá, stříbrná), ale datum oznámení nebo dokonce cenovky jsou stále zahaleny tajemstvím.

