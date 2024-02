Redmi A3 oficiálně představeno, má čistý systém

Zdroj: Redmi

V minulém roce jsme se dočkali představení dvou modelů série A od Redmi. Oba mobily mají čistou verzi systému Android. Nyní zde máme nástupce, tedy jen jeden mobil, aspoň zatím. Jmenuje Redmi A3.

Redmi A2 a A2+ jsou novinky s čistým systémem Android

Redmi A3

Došlo na razantní změnu designu, přičemž masivní foto modul na zadní straně může indikovat lepší fotografickou výbavu, ale nabízí se jen nutný základ, a možná ani to ne. Hlavní snímač má 8 MPx a u sekundárního Redmi ani neuvádí rozlišení. Jen konstatuje, že se jedná o AI kameru.

O výkon se opět stará Helio G36, ale došlo na navýšení operační paměti až na 6 GB. Úložiště je o velikosti až 128 GB. Displej u této novinky má jen HD+ rozlišení, ale láká na 90Hz obnovovací frekvenci.

Celkově je výbava podprůměrná, takže se ani není čemu divit, že zde výrobce použil Android 13 Go Edition v čisté podobě. Základní, tedy nejnižší verze přijde v přepočtu přibližně na 2 100 Kč. Zatím nevíme, kdy a jestli zamíří do Evropy, ale je to pravděpodobné.

Specifikace

displej: 6,71 palců, 1650 x 720 pixelů (HD+), IPS LCD, 90Hz, Corning Gorilla Glass 3

procesor: MediaTek Helio G36

RAM: 3/4/6 GB LPDDR4X

úložiště: 64/128 GB eMMC 5.1 + microSD

Android 13 (Go Edition)

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 8 MPx přední – 5 MPx

3.5mm audio jack, FM Radio

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 168,3 x 76,3 x 8,32 mm; 199 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type- C port

baterie: 5000 mAh + 10W

Zdroj: fonearena.com

