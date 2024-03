GUG – Březen, GUGnovinky vezem

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

Jaro je tu! Alergikům doporučujeme hodiny kvalitního obsahu na našem YouTube, který zažene nudu bez nutnosti vystrčit nos z domu a nedávno překonal hranici 4 000 odběratelů. Komu se nelení, tomu se zelení a nejvíc se zelenilo Pavlovi, který sezval na DigiDay #19 nabušenou partu odborníků na umělou inteligenci, takže jsme ve spolupráci s NPI ČR a AI dětem pořádali čtyřhodinový stream na téma AI prakticky. Záznam už vidělo přes 3000 lidí! Dopad umělé inteligence na evropskou ekonomiku si uvědomuje i Google, proto spouští AI Opportunity Initiative for Europe a uvolňuje 25 milionů EUR na podporu školení v oblasti AI. Žádat mohou hlavně neziskovky a sociální podniky. Vzdělávání je totiž základ. Své o tom ví i GUGerka Kača Švidrnochová, se kterou jsme sepsali rozhovor na blog. Energie máme v GUG.cz na rozdávání, takže jarní digitální detox z naší strany nehrozí! Radši budeme pořádat akce. Hóóódně akcí. Fanoušci živých vysílání, kritického myšlení a fakenews si navíc poznačí datum 17. dubna, mrk mrk.

MDŽ 2024 Ostrava 8. 3. 2024, 17:00 – 20:00, Ostrava, Impact Hub , Sokolská tř. 1263/24, Moravská Ostrava a Přívoz Chcete se inspirovat od jiných žen, sdílet své vlastní zkušenosti a rozšířit síť kontaktů? Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den žen, tentokrát ve formátu lightning talks – krátkých, energických prezentací, které mají člověka nakopnout. Chcete si zkusit prezentovat své myšlenky v krátkém a poutavém formátu? Vyplňte formulář a staňte se součástí programu!

MDŽ 2024 Praha 9. 3. 2024, 10:00 – 15:00, Ostrava, AFI Vokovice , 115a, Business Center, Evropská 859, Praha 6 I v Praze se slaví Mezinárodní den žen! Udělejte si čas sama na sebe a přijměte pozvání na event zaměřený na sebevědomí, sebelásku a péči o tělo i ducha. Inspirativní ženy z mnoha oborů na jednom místě, to chcete

E-shop Tour jaro 2024 Řešíte, jak strategicky růst s vaším e-shopem a nestagnovat? Připravili jsme pro vás jarní roadshow s plnou přednášek, které na sebe navazují a pomůžou vám nasměrovat vaše podnikání k úspěchu. Těště se na komorní formát, organizovaný networking a odpoledne plné inspirace. Tour letos na jaře projíždí tato města: Olomouc – Čtvrtek 14. března 2024 Ostrava – Úterý 16. dubna 2024 Zlín – Čtvrtek 18. dubna 2024 Brno – Čtvrtek 25. dubna 2024 Bratislava – Čtvrtek 23. května 2024 Pardubice – Čtvrtek 30. května 2024 Jedeme v e-commerce spolu a proto je celá akce pro e-shopaře zdarma, stačí se registrovat

Digitální snídaně #10 v Ostravě 15. 3. 2024, 8:30 – 10:00, Ostrava, Impact Hub , Sokolská tř. 1263/24, Moravská Ostrava a Přívoz To nejlepší z digitálního marketingu pro růst vašeho byznysu si na březnovou snídani připravil online marketér Michal Lysek! Na přetřes přijdou delta změny v Google Ads, PMax, Looker studio a další zaklínadla! Vstupné pro členy Impact Hub Ostrava je 125 Kč, pro veřejnost 250 Kč. Snídaně a networking v ceně. POZOR, počet míst je omezen, tak se radši přihlaste co nejdřív!



Tuhle sekci dlouhodobě opanuje tematika AI a nejinak tomu bude i dnes. Jediná jistota v téhle branži je totiž změna. Bing a Bard mizí v propadlišti dějin a místo nich nastupuje Copilot a Gemini. / Open AI nezahálí a připravuje generátor videí Sora. Použití zatím není dostupné, ale až to přijde, bude to průlom. / Pak budeme všichni produktivní až hrůza a díky toolu rize.io to dokonce budeme moct změřit. / Regenerace je ale stejně důležitá jako výkon, což ví i soucitná fitness appka Gentler Streak. / Blíží se MDŽ, co takhle tip na dárek? Chytrý prsten? Chytré hodinky? Brzy možná i chytré náušnice!

