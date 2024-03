Fairphone končí se službou Fairphone Easy

Fairphone 5; zdroj: Dotekománie

Prodej hardwaru je hlavním jádrem mnoha výrobců mobilů, ale sami ví, že ještě lepší přínos je prodej služeb. Ostatně Apple dokázal, že jde vytvořit ekosystém, který mu umí generovat nemalé finanční obnosy. I společnost Fairphone se pokusila vytvořit službu na bázi předplatného, jmenuje se Fairphone Easy.

Fairphone Easy nevyšlo

Tato služba se v podstatě soustřeďuje na pronájem smartphonů. Za měsíční poplatek máte svůj smartphone, přičemž se společnost postará o výměnu za novější model, opravu, recyklaci a podobně. Jejich cílem bylo vytvořit takový ekosystém, kde bude zajištěn koloběh životního cyklu mobilu.

Uživatel by měl neustále k dispozici aktuální a funkční zařízení, přičemž by se jednotlivé mobily vracely do firmy, která by se o ně postarala a třeba recyklovala, byť jen některé věci. Služba byla spuštěna v červnu v Nizozemsku. Začátek byl dobrý, stejně jako hodnocení novinářů, ale samotní zákazníci se do této novinky jen tak nehrnuli.

Ze zjištění společnosti jim nejvíce vadila podstata, že mobil nevlastní, jen si ho pronajímají. Navíc i ekonomická stránka se nezdála výhodná pro koncové zákazníky, byť analýza takového ekosystému říká něco jiného. Fairphone uvádí, že služba jako taková nenabírala dostatečné množství zákazníků, aby byla rentabilní.

Došlo tak k rozhodnutí, že služba Fairphone Easy bude ukončena. Současně firma dodává, že je možné, že se možná vrátí, jen bude nutné ji kompletně přepracovat.

