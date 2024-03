Z Gmailu poputují letenky automaticky do Peněženky Google, a nejen ty

Zdroj: Phone Arena

Ještě nedávno patřilo označení Google Pay pro službu a aplikaci, ale dnes se jedná jen o službu, přičemž aplikace změnila název na Peněženka Google. Ta slouží nejen pro platební karty, ale dnes v ní můžete mít věrnostní karty, jízdenky, letenky a další. Google oznámil lepší integraci s jinou službou.

Automatické propojení

Pakliže používáte kromě Peněženky Google také Gmail, kam si necháváte zasílat veškerou korespondenci, tedy i letenky a vstupenky, tak vás potěší nové propojení.

Google oznámil, že v Gmailu bude automatická funkce, která přepošle letenky a vstupenky do kin přímo do Peněženky Google, a to jak na mobilním telefonu, tak i do hodinek. Nebudete muset nic dělat, stačí, když systém rozpozná patřičné dokumenty a o zbytek se postará. Díky tomu nebudete muset na nic klikat.

Současně jsme se dočkali i nové sekce v aplikaci Peněženka Google. Jmenuje archivované průkazy, kam se budou automaticky ukládat ty prošlé. Z této sekce je ale budete moci smazat. Není zatím jasné, jestli automatické ukládání půjde vypnout či nikoliv.

Co se týče podpory, Google není moc konkrétní. Jen uvádí, že v tuto chvíli podporuje největší řetězce kin a také některé mezinárodní letecké společnosti. Současně dodává, že pracuje na rozšiřování.

