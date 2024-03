Zdroj: Apple

V posledním vydání newsletteru „Power On“ Mark Gurman informuje, že společnost Apple zkoumá různé formální faktory budoucích nositelných zařízení. Mezi ně patří chytré brýle podobné Amazon Echo Frames nebo Meta Ray-Bans, které nabízejí inteligentní zvukové a AI funkce. Tyto brýle by mohly být k dispozici dříve, než plné brýle rozšířené reality, které by mohly nahradit Vision Pro.

Apple a jeho plány v oblasti nositelných zařízení

Dalším oblastí, kterou Apple zkoumá, je implementace kamery do sluchátek AirPods, což by potenciálně umožnilo vynechat samostatné chytré brýle. Apple také uvažuje o výrobě chytrého prstenu, který by plnil funkci integrovaného zdravotního senzoru pro ty uživatele, kteří například nechtějí nosit hodinky Apple Watch. I když projekty brýlí a prstenu jsou teprve ve fázi předběžných zkoumání a diskusí, zdá se, že projekt AirPods s integrovanou kamerou je již konkrétnější.

Podle informací od Gurmana měl projekt s kódovým označením B798 odstartovat již loni. Jeho cílem je najít způsob, jak do sluchátek AirPods integrovat snímače fotoaparátu s nízkým rozlišením. Hlavním cílem chytrých brýlí a sluchátek AirPods s kamerou je poskytnout uživatelům funkce umělé inteligence a zdravotní funkce v diskrétním a pohodlném provedení. Kamery v těchto zařízeních by mohly pořizovat fotografie a prostřednictvím hlasového a obrazového systému umělé inteligence uživatelům pomáhat v každodenním životě.

I když se jedná o interní projekty společnosti Apple v raném stádiu, poskytují náhled na možné budoucí plány v oblasti nositelných zařízení. Nicméně zatím není pravděpodobné, že by se tyto produkty měly objevit v nejbližší době na trhu.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články Apple si pohrává s chytrými brýlemi a sluchátky AirPods se zabudovanou kamerou

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama