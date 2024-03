Google Peněženka začíná podporovat digitální průkazy pro iOS

Digitální peněženky se těší čím dál většímu zájmu, přičemž hlavní hráči v podobě Googlu a Applu se snaží nabídnout mnohé. Kromě platebních a věrnostních karet jsou podporovány vstupenky, letenky a dokonce ID průkazy. Rozšiřování není nějak moc rychlé, ale to se asi změní.

Apple pro svou digitální peněženku vytvořil speciální formát souboru PKPASS, který obsahuje všechny potřebné informace, jež se využívají při přidání položky do Apple Wallet. Tento formát souboru ale bylo možné využít i na Androidu, jen skrze alternativní aplikace, tedy digitální peněženky třetích stran

Několik lidí ale ohlásilo, že tento typ souboru je přímo podporován v Google Peněžence, respektive se začíná objevovat podpora. Zřejmě dochází k testování, ale na videu níže jde vidět, že je zde u některých možnost přidání takového digitálního průkazu přes PKPASS.

Google by pravděpodobně získal výhodu, byť ne velkou. Vzhledem k tomu, že si tento formát vytvořil Apple, může si s ním dělat co chce. Asi by bylo na místě, aby se všechny společnosti dohodly na jednom formátu, který by měl širokou podporu, než aby zde byla proprietární řešení.

Google Wallet may soon be able to import digital passes saved in Apple's .pkpass format!

One user on Telegram tells me that Google Wallet is now able to import .pkpass files. This doesn't work for me yet, though. Let me know if this works for you!

(Thanks to Cob on Telegram for… https://t.co/jjAL3o2mbA pic.twitter.com/O69NHNRs6L

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 15, 2024