Ulefone Note 17 Pro je novinka, u které se výrobce chlubí displejem

Zdroj: Ulefone

Výrobce Ulefone hraje na současném trhu spíše druhé housle. Hodně se zaměřuje na odolné smartphony, ale také má v nabídce běžné mobily, zpravidla nižší třídy. Tentokrát zde ale máme novinku Ulefone Note 17 Pro, kde výrobce nejvíce vyzdvihuje samotný displej.

V hlavní roli displej

Pokud čekáte, že Ulefone Note 17 Pro je vybaven tím nejmodernějším zobrazovacím panelem na světě, zklameme vás. Ulefone se v podstatě chlubí samotnou technologií AMOLED, kterou dle jeho slov použil prvně. Ostatně nedávná novinka Ulefone Armor 23 Ultra se satelitním připojením má jen LCD panel. Ulefone Note 17 Pro je možná předzvěstí přechodu kompletně na AMOLED displeje, což se asi nebude týkat levných mobilů.

Co se týče displeje u Ulefone Note 17 Pro, tak se jedná o 120Hz panel s Full HD+ rozlišením a integrovanou čtečkou otisků prstů. Navíc je zakřivený, jak je vidět na obrázcích níže a samotný foťák je v otvoru. Co se ale týče ostatních specifikací, tak novinka zapadne do střední třídy, do kategorie LTE mobilů. 5G zde jednoduše není, ostatně byl použit procesor Helio G99, který podporu jen LTE.

Na zadní straně dominuje 108MPx senzor, kterému sekunduje 5MPx foťák pro makro focení. Přední strana je vybavena 32MPx snímačem. Jedinou vymožeností navíc je u Ulefone Note 17 Pro infra port pro ovládání domácí elektroniky. V tuto chvíli nevíme, kdy mobil zamíří na český trh, ale má nastavenou cenu na 369,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 8 500 Kč.

Specifikace Ulefone Note 17 Pro

displej: 6,78 palců, Full HD+, AMOLED, až 120 Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Helio G99

RAM: 12 GB LPDDR4X

úložiště: 256 GB UFS 2.2

Android 13

Dual SIM

Foťáky: zadní – 108 MPx 5 MPx, makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

infra port

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC

rozměry: 163,8 x 74,2 x 9 mm; 197,8 gramů

baterie: 5050 mAh + 33W

Zdroj: androidheadlines.com



Domů Články Ulefone Note 17 Pro je novinka, u které se výrobce chlubí displejem

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama