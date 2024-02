Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Bytedance, která je vlastníkem populární platformy pro krátká videa – TikTok, testuje zajímavý produktově marketingový model. Ve videích zveřejněných tvůrci by platforma mohla umět identifikovat různí produkty a nabídnout rovnou odkaz na nákup.

TikTok testuje novou funkci

Poté, co se TikTok Shop objevil v USA, se společnost rozhodla prozkoumat možnosti, jak co nejvíce propagovat odkazy do e-shopu ve videích. Podle agentury Bloomberg TikTok testuje novou funkci, která by měla umět identifikovat produkty obsažené ve videích a poté nabídnout odkaz na podobný produkt ve svém e-shopu TikTok Shop.

Společnost již dříve uvedla, že novou funkci testuje na menším vzorku uživatelů testerů. TikTok Shop je prodejní platforma, která mimo jiné umožňuje tvůrcům videí vkládat do svých videí odkazy na produkty z tohoto e-shopu. Platforma chce postupně rozšířit možnost umísťovat automaticky odkazy na produkty do všech videí, čímž by mohla během letošního roku v USA dosáhnout tržeb ve výši zhruba 17,5 miliardy dolarů.

Zdroj: theverge.com



Domů Články TikTok testuje automatickou identifikaci produktů ve videích, nabídne rovnou odkaz k nákupu

Následující článek Tecno plánuje model Pova 6 ve verzi Pro Předchozí článek Xiaomi X10: Robota koupit! [recenze] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama