Xiaomi X10: Robota koupit! [recenze]

Robotické vysavače jako takové není třeba příliš představovat, jsou tu s námi již řadu let, a tato kategorie domácích spotřebičů si už prošla zajímavým vývojem. Z toho je jasné, že současné modely toho dokážou více než jejich starší bratříčkové před několika málo lety. Nebudu předstírat, že nemám možnost srovnání, protože už mi několik robotických vysavačů domácností prošlo, a to se střídavými úspěchy. I proto jsem uvítal, když se mi do rukou dostal model s názvem X10 od Xiaomi. Tak se mu podívejme na onen příslovečný zoubek!

Jak X10 vypadá?

Asi první, co vás zaujme, je velikost krabice. Oproti běžným robotickým vysavačům je znatelně větší, a to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem sáhl po tomto modelu. Samozřejmě ne kvůli krabici – o tom hlavním se rozepíšu dále.

A co tedy uvidíme po rozbalení? Samozřejmě vlastního robota víceméně tradičního tvaru s nahoře vykukující „kabinkou“ s laserovým senzorem. Ale větší část balení zabírá to, co jsem toužil vyzkoušet: nabíjecí stanice s přihrádkou na odpad. U jiných robotů už mi totiž přišlo otravné po každém vysávání vyprazdňovat nádobu na prach. Říkal jsem si už dlouho, že to snad jde i jinak. A rovnou prozradím, že to jinak a lépe jde!

Jak robot, tak stanice jsou v bílé krémové barvě, a to v lesklé úpravě. Co se týče designu, vítězí zde oblé tvary nad ostrými hranami. Oba přístroje vypadají skvěle, u robota musíte počítat s tím, že po nějaké době nasbírá jisté drobné šrámy, když se bude pokoušet dostat se do míst, kde projede skutečně jen tak tak. Na horní straně robota naleznete jediné dvoutlačítko, na stanici je pak kolébkový vypínač vzadu u napájecího kabelu, a decentní LED světlo na přední straně.

Co X10 umí?

Testovaný X10 je model 2 v 1, umí tedy jak vysávat, tak i mopovat. K funkci první nemám vůbec žádné výhrady. Má celkem 4 režimy činnosti: tichý, standardní, silný a turbo. To, který použijete, asi hodně závisí na konkrétních podmínkách vašeho obydlí. Naše parametry jsou: dvě podlaží s vinylovou podlahou, minimem koberců, žádnými zvířaty a třemi dětmi. Pro toto zadání nám jako optimální vyšel standardní režim. Ten silný je určen spíše pro koberce, turbo pak pro koberce s vysokým vlasem; oba jsou jednak hlasitější než první dva režimy, a mají také vyšší spotřebu energie, což se projeví na výdrži baterie.

Na mopování je třeba použít přiloženou nádobku na 200 ml. Tu naplníte vodou, a navlhčíte odepínací mop, který pak s pomocí vodících drážek a suchého zipu připevníte na spodní část nádobky. Nemusíte se bát, jde to velmi snadno a rychle. Připnutí i odepnutí je řešeno docela chytře.

Jakou techniku používá?

Současné generace robotických vysavačů disponují celou řadou různých senzorů, a nejinak tomu je i u Xiaomi X10. Nejdůležitějším je senzor laserové navigace LDS. Ten průběžně scanuje okolí a dává pozor na překážky, které se mohou ocitnout v cestě. Funguje tak, že v případě detekované překážky v trajektorii výrazně sníží rychlost, a pak opatrně dojede až bezprostředně k předmětu. Dobrá zpráva: ke správnému fungování nepotřebuje světlo, takže stejně dobře uklidí ve dne i v hluboké noci. Noční úklid ve spodním patře domu jsme využili poměrně často.

Dalším důležitým senzorem je snímač propadu. Ten zajistí, že robota v žádném případě nepotká „pracovní úraz“ pádem ze schodů. V přední části těla je ještě tlakový nárazník pro případ, že by došlo k lehkému kontaktu s nábytkem či zdí.

Jak funguje v praxi?

Před prvním úklidem v novém prostředí musí robot provést jednu důležitou činnost: zmapovat si místnosti. Tyto vygenerované mapy se posléze uloží, a jsou kdykoliv přístupné z aplikace Xiaomi Home.

Spuštění úklidu se provádí buď stiskem tlačítka na těle robota, nebo přímo z aplikace. To má tu výhodu, že úklid můžete ovládat v podstatě odkudkoliv, a nemusíte ani programovat čas úklidu. Začít můžete buď přímo z nabíjecí stanice, anebo robota vezmete do ruky a přenesete ho do poschodí, kde chcete uklízet. Nenaplnily se moje obavy z toho, že bych snad musel přenášet celou stanici. Po spuštění se robot chvíli otáčí kolem dokola a zjišťuje, v jaké lokalitě se nachází. Poté, co se „najde“, pustí se do práce.

Trajektorie úklidu typicky vypadá tak, že robot uklízí jednu místnost po druhé. Nejprve vždy objede obvod místnosti, a následně pak „hadovitou“ trajektorií prosmýčí celou místnost. Okolo nohou stolů a židlí pak provádí zajímavé „tanečky“, je docela zábava to sledovat. Když je místnost hotová, přesune se do další. To pokračuje, dokud nedojdou místnosti či baterie. To první je výrazně pravděpodobnější, protože plně nabitá baterie vystačí na 180 minut provozu. Z naší zkušenosti je průměrný čas úklidu přibližně 1 minuta na 1 m2 podlahové plochy. U prázdné místnosti by to byla určitě nižší hodnota, jakákoliv překážka ten průměrný čas významně navyšuje. Musím říct, že jsme to robotovi rozhodně nijak neulehčovali a židle či jiný menší nábytek byly často trochu jinde než obvykle. Platí-li okřídlené „pořádek je pro hlupáky, inteligent zvládne chaos“, tak X-10 se ukázal být velmi inteligentním.

Poté, co je úklid dokončen, se robot vydá zpět do nabíjecí stanice. Opatrně do ní najede, a poté začne vyprazdňovat nádobu s prachem do sáčku umístěného v horní části stanice. Napoprvé vás překvapí, jak je proces vyprazdňování oproti normálnímu provozu hlučný. Přeci jen, sací výkon při vysávání je 4 000 Pa, zatímco na vyprazdňování se používá 17 000 Pa. A to už je akusticky hodně znát. Naštěstí to trvá pouze jednotky sekund. Pak nastane ticho a robot se začne nabíjet.

Proces mopování funguje naprosto analogicky. V aplikaci si můžete zvolit, zda chcete pouze mopovat, nebo současně i vysávat. Tady je důležité zmínit, že mopování je – alespoň podle mého názoru a zkušenosti – spíše doplňkovou funkcí. Nečekejte perfektně vytřenou podlahu, ani to, že si poradí s odolnějšími skvrnami. Někdy na vás trocha té ruční práce zkrátka zbude.

Po dokončení úklidu s mopem je třeba vyprázdnit nádržku s vodou, a mop sundat a propláchnout či vyprat. Pokud to neuděláte, riskujete, že vás na opomenutí po nějaké době upozorní váš nos.

Co dokáže aplikace?

Aplikace je… zajímavá. Můžete z ní spouštět úklid a volit jeho režimy (i na dálku), notifikací vás automaticky upozorní na úspěšné ukončení úklidu, případně nějakou závadu (robotovi se povede namotat na hlavní kartáč pohozenou ponožku, tak se zastaví, oznámí vám to, a čeká, až to napravíte, protože sám si neporadí). Také si můžete nastavit harmonogram úklidů.

Najdete v ní historii jednotlivých úklidů i stav spotřebních materiálů (filtr, boční i hlavní kartáč, čistota senzorů). Také jsou v ní k nahlédnutí i všechny uložené mapy. Co je super: zapomeňte na nějaké elektronické majáky, kterými určujete kde uklízet a kde nikoliv. V editoru si jednoduše vytvoříte virtuální zdi, které budou pro robota neprůchozí, anebo vyznačíte oblast, které se má při úklidu vyhnout. Pokud máte malé děti (jako my), určitě oceníte možnost virtuálně ohraničit hrací podložku s hračkami (jako my). To se mi líbilo, velmi praktické. Co je naopak velmi nepraktické, je přepínání mezi mapami. Když chci uklízet v patře, musím tam robota nejprve přenést (tomu rozumím), ovšem pak ještě v aplikaci 6x (!) kliknout, abych vybral správnou mapu (tomu nerozumím). Lámal jsem si hlavu, jestli to jde nějak intuitivněji, leč neuspěl jsem. Pořád nicméně trochu doufám, že to jde jinak a lépe a že je chyba na mé straně.

Robota koupit!

Xiaomi X10 u nás prošel dlouhodobým zátěžovým testem. Jak tedy obstál? Podle mne velmi dobře. Čistá jednička to není. Vadilo mi velmi nepraktické přepínání map a pro někoho může být mínusem i to, že si nerozumí s češtinou: aplikace ji nepodporuje, a hlasový výstup robota také ne. Lépe bych si uměl představit i mopování.

Naopak velmi oceňuji to, že se po každém úklidu umí „vyprázdnit“ do sáčku v nabíjecí stanici. Může to vypadat jako podružnost, ale věřte, že není. Vysávání samotné funguje skvěle, a na rozdíl od levnějších přístrojů nevidím postupnou degradaci sacího výkonu.

A jaké je tedy doporučení? Když byla naše (tehdy čerstvě dvouletá) dcera poprvé na velké výletní lodi, uviděla tam robota, který jako ten nejlepší barman mixoval na přání míchané nápoje a servíroval je hostům. Jen co zavřela údivem otevřenou pusu, tak okamžitě vypálila: „Robota koupit!“. Tato věta se od té doby stala v naší rodině tak trochu evergreenem a na závěr této recenze modelu Xiaomi X10 se perfektně hodí. Takže: robota koupit!

Za poskytnutí přístroje děkujeme společnosti Xiaomi.

