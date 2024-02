Spekulace: Podívejte se, jak by mohl vypadat nový iPhone 16

iPhone 15; zdroj: Dotekománie

Renomovaný tipař a znalec světa Apple, Majin Bu, nedávno sdílel schémata iPhonu 16 spolu s několika rendery, které vycházely z těchto schémat. A co je důležité, Bu tvrdí, že to, co zveřejnil, je s velkou pravděpodobností finální design připravovaného iPhonu 16.

S čím přijde nový iPhone 16?

Bu nejprve získal schémata a následně k nim vytvořil renderované obrázky, u kterých tvrdí, že mají téměř 100% shodu s finálním produktem. I když barvy zatím zůstávají neznámé, samotný design by měl být podle Buovy analýzy velmi blízký tomu, jak by budoucí iPhone 16 měl vypadat. Na co se můžeme u iPhonu 16 těšit u nového modelu po stránce designu? Podle sdílených informací se zdá, že nový model bude mít několik výrazných změn. Zadní strana telefonu přechází od diagonálního duálního fotoaparátu k pravidelnějšímu uspořádání, kde dva fotoaparáty budou vertikálně zarovnané.

Celkový vzhled iPhonu 16 bude pravděpodobně plochý, s mírně zakřivenými boky pro větší pohodlí při držení Logo společnosti Apple bude umístěno uprostřed zadní strany, která bude opět vyrobená z hliníku a skla, což je tradiční materiál, který známe u stávajících modelů. Změny se však neomezují jen na zadní stranu. Majin Bu naznačuje i úpravy na levém boku telefonu, kde by mělo dojít ke změně u přepínače upozornění, ten by mělo nahradit akční tlačítko, které známe z modelů iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max.

Ačkoli jsme zatím neměli možnost vidět přední stranu zařízení, Bu naznačuje, že rámečky budou jednotné, avšak ne tak tenké jako u modelů „Pro“. V horní části displeje by se opět měl nacházet Dynamic Island. Zatímco uživatelé netrpělivě čekají na oficiální oznámení od Applu, Majin Bu nám dává zajímavý pohled na to, co by nás mohlo u nového modelu čekat. Budeme sledovat veškeré další informace a případné úniky, které nám mohou poskytnout další náhledy na očekávaný telefon roku.

Zdroj: androidheadlines.com



