Nová pravidla pro odesílání hromadných e-mailů v Gmailu již v dubnu

Společnost Google nedávno oznámila zásadní změny v politice odesílání hromadných e-mailů v jejich platformě Gmail. Od dubna 2024 začne Google uplatňovat nová pravidla, která mají chránit uživatele Gmailu před nevyžádanými hromadnými e-maily a zvýšit bezpečnost online komunikace. Jak fungují nová pravidla? Odesílatelé, kteří denně posílají minimálně 5 000 e-mailů na osobní účty Gmail, budou muset dodržovat nová pravidla. Patří sem ověření odesílatele a zabránění odesílání nevyžádaných zpráv.

Pokud odesílatelé neprojdou ověřením a jejich e-maily nesplňují nové požadavky, může být jejich e-mailový provoz odmítnut. Limit 5 000 zpráv se počítá pro e-maily odeslané ze stejné primární domény bez ohledu na to, kolik subdomén je využíváno. Stačí, aby bylo limitu dosaženou pouze jednou, aby byla následně doména považována za stálého hromadného odesílatele.

Proč tyto změny? Hlavním cílem těchto opatření je zlepšit bezpečnost na straně odesílatele a posílit kontrolu uživatelů nad obsahem jejich schránek. S narůstajícím množstvím nežádoucí pošty a pokročilými technikami phishingu je důležité, aby platformy jako Gmail poskytovaly robustní ochranu proti hrozbám online. Jaké jsou dopady? Zavedení nových pravidel může mít významné dopady na odesílatele hromadných e-mailů, zejména na marketingové kampaně a obchodní komunikaci. Odesílatelé budou muset zajistit, aby jejich e-maily splňovaly nové požadavky, což může zahrnovat ověření domény, nastavení protokolů SPF, DKIM a DMARC a další opatření pro zvýšení důvěryhodnosti jejich e-mailových kampaní. Google sdělil, že tyto požadavky jsou zaváděny s cílem „zvýšit bezpečnost na straně odesílatele a ještě více zvýšit kontrolu uživatelů nad tím, co se dostane do jejich schránky„. Pro příjemce by to mělo znamenat, že mohou důvěřovat tomu, že odesílatel e-mailu, který obdrží, je skutečně daná osoba nebo organizace, což pro ně sníží riziko phishingu, protože záškodníci běžně využívají mezer v ověřování. „Když už nic jiného, splnění těchto požadavků by mělo odesílatelům pomoci efektivněji oslovit ty, kteří o jejich zprávy stojí, a snížit riziko podvržení a zneužití ze strany záškodníků“, uzavírá Google.

Zavedení těchto nových pravidel může také znamenat, že odesílatelé budou muset provést změny ve svých strategiích a postupech pro odesílání e-mailů, aby zajistili soulad s novými požadavky a minimalizovali riziko odmítnutí jejich e-mailových kampaní. Nové pokyny, které začnou platit od letošního dubna, se nebudou stahovat na zprávy odesílané na účty Google Workspace, ale všichni odesílatelé včetně těch, které používají Google Workspace k rozesílání pošty budou muset podmínky splňovat.

Kromě Gmailu zavádí jistá opatření také společnost Meta, která vlastní službu WhatsApp. Ta představila nové funkce ochrany, které mají zlepšit bezpečnost uživatelů během jejich komunikace. Jednou z klíčových novinek je možnost blokovat nevyžádané zprávy přímo ze zamykací obrazovky. To znamená, že uživatelé mohou rychle a snadno reagovat na nežádoucí zprávy, aniž by museli odemknout své zařízení a otevřít aplikaci WhatsApp. Tato nová funkce má za cíl zlepšit uživatelskou zkušenost tím, že umožní rychlé a efektivní blokování nežádoucích zpráv a minimalizuje obtěžování ze strany spamových a phishingových útoků. Kromě toho společnost WhatsApp také posiluje ochranu proti spamovým zprávám a záškodníkům.

Zavedení nových pravidel pro odesílání hromadných e-mailů v Gmailu a představení nových funkcí ochrany v WhatsAppu jsou důležitými kroky směrem k posílení bezpečnosti online komunikace. Tyto aktualizace signalizují rozhodný závazek společností jako Google a Meta vůči ochraně soukromí a bezpečnosti uživatelů svých platforem.

