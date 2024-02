Realme 12+ je novinka s odolností vůči vodě a s OIS

Zdroj: Realme

Společnost Realme má poněkud zvláštní strategii v představování modelů. Není to tak dávno, co byly představeny mobily Realme 12 Pro+ a Realme 12 Pro a nyní zde máme Realme 12+, přičemž se ještě dočkáme Realme 12. Dnešní novinka si ale zažívá postupné představování na různých trzích.

Realme 12 Pro a Pro+ jsou novinky s periskopickými foťáky

Realme 12+

U tohoto modelu můžeme rovnou začít se samotnou cenu. Základní verze má částku nastavenou v přepočtu přibližně na 6 250 Kč, za což se nabízí relativně dobře vybavený mobil. Specifikace více méně odpovídají zařazení Realme 12+, ale stojí za zmínku například AMOLED displej, který dosahuje v maximu jasu až 2000 nitů. Jsou zde stereo reproduktory a také se mobil může pochlubit certifikací IP54, což není na ponoření do vody, ale déšť mu neublíží.

Zdroj: Realme

Realme hodně vyzdvihuje použití nového senzoru Sony LYT-600 u zadního foťáku, který je doplněn o optickou stabilizaci obrazu. Měl by nabídnout lepší výsledky za zhoršených světelných podmínek. Mobil je poháněn procesorem Dimensity 7050 s přímou podporou 5G. Jen je škoda, že se zde šetřilo na RAM, je použita starší technologie.

Všemu dodává energii baterie o kapacitě 5000 mAh. Má podporu pro 67W technologii nabíjení. Pokud si Realme 12+ zachová cenu, nebo půjde výrobce na našem trhu do o něco nižší sumy, mohlo by se jednat o zajímavou nabídku. Základní výbava by mohla dostačovat mnoha uživatelům.

Specifikace

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 2000 nitů

procesor: Dimensity 7050

RAM: 8 GB LPDDR4X

úložiště: 256 GB

Android 14 + realme UI 5.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 16 MPx

IP54

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NFC

rozměry: 162,95 x 75,45 x 7,87 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 67W

Zdroj: gsmarena.com



