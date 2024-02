X (Twitter) spouští Video Spaces

Sociální síť X, dříve Twitter, nabídla živé podcasty, tedy takovou formu veřejného rozhovoru, přičemž se nabízela jen audio podoba. Jeden čas se jednalo o nový populární formát, ale mnohé služby jej následně ukončily. X tak patří mezi jedny z mála, které stále nabízí takovou funkci. Zřejmě nebude jen tak ukončena, jelikož dochází k rozšíření i o video.

Do této chvíle jste mohli vytvořit jen Spaces (česky Prostor) založené na audiu. Ani jsme netušili, že se pracuje na rozšíření. I tak zde máme Video Spaces, tedy tu samou funkci jen rozšířenou o video navíc. V tomto případě hostitel může zapnout kameru, přičemž si lze vybrat z přední nebo zadní kamery. Funkce podporuje režim na výšku i na šířku.

BREAKING: Video Spaces are now live on 𝕏

Here's how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU

— DogeDesigner (@cb_doge) February 28, 2024