Instagram pracuje na funkci pro vytvoření dalšího profilu – Flipside

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram pracuje na funkci, která by mohla potěšit mnoho uživatelů, kteří někdy přemýšleli o dalším profilu, ale nechtěli si zakládat další účet. Flipside je nová funkce, která by toto měla elegantně vyřešit.

Instagram pracuje na nové funkci

Sice není zcela jasné, zdali tato funkce bude mít opravdu praktické využití, protože Instagram již dnes nabízí funkcí blízkých přátel, pro které je možné publikovat obsah oddělený od toho hlavního, který je třeba veřejně přístupný. Ani šéf Instagramu Adam Mosseri si není jistý, zdali bude tato funkce někdy v rámci sociální platformy spuštěna do ostrého provozu.

Flipside by měla v podstatě nabídnout vytvoření sekundárního účtu jehož obsah by viděli pouze vybraní uživatelé. Mělo by se tedy jednat o jakousi soukromou verzi hlavního profilu, který by uživatelé mohli sdílet pouze s nejbližšími kontakty. Založení tohoto sekundárního profilu by nevyžadovalo novou registraci. Jak už ale bylo zmíněno, funkce Blízcí přátelé nabízí podobné využití a je tedy opravdu otázkou, zdali funkce Flipside někdy spatří světlo světa a bude dostupná pro všechny uživatele.

Zdroj: phonearena.com



