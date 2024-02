Honor Magic 6 Pro – první dojmy, cena, specifikace

Honor Magic 6 Pro; zdroj: Dotekománie

Honor oficiálně uvedl na evropský trh nový top model pro letošní rok a to model Honor Magic 6 Pro. My jsme měli možnost si ho osahat předem a novinku již testujeme. Přinášíme vám tak naše první dojmy a rozsáhlou galerii varianty s veganskou kůží.

Testujeme Honor Magic 6 Pro

Na první pohled mě nový Honor upoutal svým originálně řešeným modulem fotoaparátu na zádech. Ten mírně navazuje na předchůdce, stále zde nalezneme tři snímače v pomyslném trojúhelníku. Výrobce se však inspiroval hodinkami ve tvaru polštářku (anglicky pojem „cushion shaped watch“) a barokem. Osobně to vypadá velmi zajímavě a jsem rád, že se Honor snaží vymyslet něco originální.

Netradiční je i samotný povrch zad u námi testované zelené verze. Ta je má vyrobené z veganské kůže s takovou 3D texturou. Telefon díky tomu v ruce neklouže a nechytá otisky prstů. K dispozici na českém trhu bude ale i tradiční černá se skleněnými zády, která už není tak extravagantní.

Na čelní straně se senzory pro 3D sken obličeje a přední fotoaparát přesunuli na střed a připomínají tak dynamický ostrov u nových iPhonů. Ono nejen, že tento ostrov připomínají, oni dokonce nabízí i stejnou funkcionalitu. Při přehrávání hudby zde tak uvidíte, co vám hraje, a tento ostrov lze po kliknutí zvětšit pro zobrazení dalších ovládacích prvků. Jen oproti iPhone zde není využita haptika, což mi trochu chybí.

Honor Magic 6 Pro je poměrně velký telefon, displej nabízí 6,8 palce. Čím však tento zobrazovací panel zaujme, je jeho špičkový jas v HDR, který činí 5000 nitů. Displej je pak krytý NanoCrystal Shield sklem. Samozřejmostí je podpora Dolby Vision a u Honoru také PWM 4320 Hz. Samozřejmě tu máme variabilní LTPO displej a novinkou je always-on s neustále zobrazenou tapetou.

Potěšující zprávou je zrychlené nabíjení, drátově nově 80 W a bezdrátově pak 66 W. Baterii oproti předchůdci také narostla kapacita a díky nové generaci silicon-karbonové baterky má nově 5600 mAh, což je opravdu solidní hodnota.

Uvnitř tepe nejvýkonnější čip Android světa – Snapdragon 8 Gen 3. Operačním systémem je Android 14 s nadstavbou MagicOS 8. Tato nová verze přináší integraci AI. Systém tak má například analyzovat obsah a nabízet vám aplikace, co se vám můžou hodit. Třeba při označení zprávy s adresou bude stačit podržet prst a přesunout obsah zprávy na boční panel a vybrat Google Mapy. Pak se vám hned spustí navigace do daného místa. Právě tyto chytré funkce včetně chytrého bočního panelu výrobce pojmenoval jako magický portál.

Ve spolupráci s Qualcommem je integrován také offline jazykový model MagicLM. Můžete si tak nechat skrz hlasovou asistentku v offline nechat třeba vygenerovat video z vašich fotek. Výrobce dále slibuje lepší propojení s počítačem, zde však půjde nejspíš primárně o spolupráci s notebooky Honor.

Na zádech máme celkem tři fotoaparáty. Hlavní a ultra širokoúhlý mají po 50 MPx a možná nejzajímavější je ten třetí nejvýraznější. Tím je periskopický teleobjektiv s 2,5násobným přiblížením. Možná si říkáte, proč je zde periskop na tak malé přiblížení, když by to šlo i bez něj. Ten důvod se schovává ve větším senzoru s rozlišením 180 MPx a clonou f/2.6. Výrobce se chlubil, že tento teleobjektiv zachytí o 400 % více světla než ten co má iPhone 15 Pro Max.

Také hlavní snímač však dostal novinky, předně má větší dynamický rozsah a senzor H9000 s proměnlivou clonou f/1.4 nebo f/2.0. Vylepšené jsou také algoritmy na snímání sportu, takže zkusíme v recenzi vyzkoušet i to.

Honor Magic 6 Pro v nás zanechal velmi pozitivní dojmy a vypadá to, že výrobce se konečně vrací na plno mezi top modely a přináší zajímavý nevšední design s velmi nadějným fotoaparátem. Ten již testujeme přímo v Barceloně a tak se můžete brzy těšit na další články a recenzi.

Specifikace Honor Magic6 Pro

displej: 6,8 palců, 2800 x 1280 pixelů, AMOLED, 1-120 Hz, až 5000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB

Android 14 + MagicOS 8.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 180 MPx, teleobjektiv, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx 3D hloubkový

čtečka otisků prstů v displeji

infra, IP68, stereo

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Beidou (trojnásobná frekvence B1I+B1C+B2a)/dvoufrekvenční GPS (L1+L5)/AGPS/Glonass/Galileo (dvoufrekvenční E1 + E5a)

rozměry: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm; 225 gramů

baterie: 5600 mAh + 80W USB C, 66W bezdrátové

Cena Honor Magic6 Pro

Cena nového Honoru Magic 6 Pro je nastavena poměrně rozumně. Do 17. března ho můžete mít se slevou za 25 990 Kč. Po tomto datu by měla cena poskočit na 30 990 Kč. K dispozici bude jen varianta s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Na výběr budou varianta v černé a zelené barvě, přičemž druhá má na zadní straně veganskou kůži.

