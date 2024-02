Honor Choice Earbuds X5 jsou nová levná sluchátka s ANC

Honor Choice Earbuds X5; Zdroj: Honor

Honor tento týden znovu představil lehce upravené hodinky a dnes zde máme i další sluchátka. Asi byste si řekli podle názvu, že se bude jednat jen o speciální edici modelu Earbuds X5, ale Honor Choice Earbuds X5 je trochu jiný model.

Honor Choice Earbuds X5

Předchozí model byl ve stylu pecek, Honor Choice Earbuds X5 jsou spíše ale špunty. U tohoto modelu Honor uvádí, že na jedno nabití zvládnou přehrávat hudbu až 35 hodin ve spojení s krabičkou. Případně samotná sluchátka bez dobíjení pak vydrží 9 hodin přehrávání hudby. Údaje jsou platné pro vypnutou technologii ANC. Nevíme, jak dlouho vydrží s ANC, ale bude to kratší doba.

O konektivitu se stará Bluetooth 5.3. Nabízí se nejrůznější vylepšení, jako i mód s nízkou dobou odezvy pro hraní her. Honor zakomponoval i AI vylepšení pro zlepšení výstupu a případné efekty. Co se týče ochrany, je zde certifikace IP54, takže by sluchátkům neměl vadit například pot nebo déšť.

Honor Choice Earbuds X5 mají nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 600 Kč, což je vskutku nízká cena. Předpokládáme, že se u nás objeví s cenou kolem tisíce korun.

