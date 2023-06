Honor Earbuds X5 jsou nová bezdrátová sluchátka

Honor Earbuds X5; Zdroj: Honor

V rámci představení nových smartphonů Honor 90 a Honor 90 Pro společnost také uvedla nová bezdrátová sluchátka Honor Earbuds X5. Ty spadají spíše do té levnější kategorie, čemuž odpovídá i samotná výbava.

Cena bezdrátových sluchátek Honor Earbuds X5 je nastavena na 299 juanů, což je v přepočtu přibližně 930 Kč. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 1200 Kč. Je tak jasné, že nelze očekávat vyšší funkce, jako je například aktivní potlačení okolního hluku. Je zde jen určitá variace, ale ta se týká jen běžných telefonních hovorů.

Základem je zde 13,4mm měnič, u kterého Honor hlavně vyzdvihuje lepší basové podání zvuků. K dispozici je ještě ekvalizér a případě funkce rychlého párování a hledání. Jedno sluchátko má hmotnost 3,8 gramů a samotný nabíjecí box pak 35,4 gramů bez sluchátek. O nabíjení se zde stará technologie Bluetooth 5.3.

Každé sluchátko má baterii o kapacitě 30 mAh a krabička pak 410 mAh. Na jedno nabití sluchátka vydrží přehrávat hudbu 5 hodin, společně s krabičkou se lze dostat na 27 hodin. Doplnění energie do sluchátek trvá 1 hodinu, krabička se doplní do 1,5 hodiny přes USB C. Bezdrátové nabíjení zde nehledejte.

Zdroj: gizmochina.com

