Google Mapy testují vyhledávání posílené o AI

Dnes je na internetu již mnoho služeb lákajících na umělou inteligenci, tedy AI. Došlo k rozmachu generativních modelů. Firmy se nyní snaží najít praktické využití i v běžných činnostech, jako je například vyhledávání. Google nyní přináší upravené a respektive značně posílené vyhledávání v Google Mapách.

Lepší vyhledávání

Google Mapy jsou poměrně běžnou službou, která disponuje obrovským množstvím informací nejen o krajině, ale také se nabízí nejrůznější podniky, atrakce atd. Vyhledat konkrétní místo je jednoduché, ale pokud se chcete tak trochu nechat inspirovat nebo si nechat poradit, tak jste museli jednoduše trochu více pátrat a zadávat komplikovanější dotazy do vyhledávání. Případně se podívat na komunitní obsah.

Nově Google testuje umělou inteligencí posílené vyhledávání. Dalo by se říci, že se jedná o mini asistenta přímo v Mapách. Jednoduše zadáte, o co byste měli zájem, následně systém analyzuje váš požadavek a díky LLM (vícejazyčného modelu) dojde k lepšímu pochopení textu. Poté systém nabídne výsledky, které by měly odpovídat vašemu dotazu.

Nemusíte být vůbec konkrétní. Google uvádí, že stačí například říci, že chcete místo s retro atmosférou v nějakém městě a systém zkusí vyhledat a nabídnou konkrétní podnik.

Jak asi tušíte, bude zde nějaký háček. Novinka je v testovací režimu a bude prvně dostupná jen v USA. To ale není vše. Vyzkoušet si ji budou moci jen místní průvodci, tedy ti aktivnější. Následně dojde k rozšiřování. Dá se tedy předpokládat, že tato novinka se u nás objeví až za několik měsíců, možná až za rok.

