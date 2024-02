Apple znovu prodloužil smlouvu s Qualcommem

Zdroj: 9to5mac

Společnost Apple prodlužuje smlouvu se společností Qualcomm až do roku 2027. Důvodem je především to, že Apple odkládá výrobu svých vlastních 5G modemů.

První prodloužení do 2026

Už loni Apple prodloužil svůj stávající kontrakt se společností Qualcomm, která je renomovaným výrobcem špičkových 5G modemů, do roku 2026. Apple už delší dobu usiluje o to, aby kvalitativně srovnatelné 5G modemy byl schopen vyvíjet a vyrábět vlastními silami, nicméně tyto snahy se prozatím stále míjejí úspěchem. Proto je nyní jasné, že ve svých zařízeních bude Apple modemy od Qualcommu používat minimálně do roku 2027.

Tuto zprávu potvrdil Cristiano Amon, generální ředitel společnosti Qualcomm. Stalo se tak v rámci reportu za první fiskální čtvrtletí roku 2024. Podle Amona bude Qualcomm pokračovat v licencování svých 5G modemů společnosti Apple až do března roku 2027. V rozhovoru pro CNBC také Amon uvedl, že je „spokojen se vztahem se společností Apple“.

Samotný Apple se zatím k prodloužení dohody s Qualcommem nevyjádřil, tato zpráva však rozhodně není žádným překvapením. Je všeobecně známo, že firma se už delší čas pokouší o vývoj svých vlastních 5G modemů, které by nahradily ty dosavadní, vyráběné právě Qualcommem. Proto v roce 2009 koupila divizi modemů Intelu za cenu 1 miliardy dolarů. Touto akvizicí firma získala také více než 17.000 patentů, spolu s 2.000 zaměstnanci Intelu. I přes tyto kroky se zatím ale Applu nedaří dostat se na požadovanou úroveň. Proto je tedy prodloužení spolupráce vcelku očekávaným krokem.

Frustrace Applu z vlastního vývoje modemů

Agentura Bloomberg ve své zprávě z loňského roku mimo jiné uvádí, že vývoj 5G modemů je pro inženýry z Applu „frustrující zkušenost“. Podle lidí, kteří jsou s procesem vývoje dobře obeznámeni, nejsou zatím prototypy modemů vyvíjených Applem schopny dosáhnout úrovně modelů od Qualcommu co se týče výkonu a efektivity.

Podle původních plánů měl Apple v letošním roce představit první zařízení s vlastními 5G modemy. Dvojnásobné prodloužení smlouvy s Qualcommem ovšem jasně ukazuje, že se tak nestane. I v iPhonech řady 16 tedy budou použity modemy od cupertinského výrobce Qualcomm. Za zmínku stojí i to, že tento dodavatel pro Apple v současnosti vyrábí i moduly pro satelitní komunikaci v iPhonech řady 14 a 15.

