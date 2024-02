Sony WF-1000XM5 – to nejlepší pro vaše uši? [recenze]

Sony WF-1000XM5; Zdroj: Dotekománie

Sony již před nějakou dobou představilo nástupce velmi oblíbených špuntových sluchátek s neoblíbeným názvem WF-1000XM4. Sony WF-1000XM5 jsou tak aktuální výstavní skříní toho, co Sony dokáže do těla malých špuntových sluchátek dostat. Přestože již minulá generace ve všech možných testech a recenzích dostávala jen slova chvály a mohlo by se zdát, že už není moc co vylepšovat, Sony u nových sluchátek dokázalo zmenšit tělo samotných špuntů při zachování stejné výdrže baterie a vylepšení doznal taky už tak perfektní zvukový projev. Obhájí si tak nová WF-1000XM5 cenovku atakující 7 tisíc korun? To se pokusím nastínit v této recenzi.

Obsah balení

Pokud jste v poslední době viděli balení jakýchkoliv Sony sluchátek, krabička vás zřejmě ničím moc nepřekvapí. Jedná se o krabičku z recyklovaného papíru bez použití jakéhokoliv plastového elementu, tedy až na samotná sluchátka. V balení pak kromě sluchátek najdeme také USB-C nabíjecí 3 další velikosti pěnových špuntů, aby zkrátka seděla každému.

Rozporuplná konstrukce

Jakmile jsem sluchátka poprvé vyndal z balení a vzal do ruky nabíjecí pouzdro se sluchátky, byl jsem velmi spokojený, dokud jsem ale pouzdro neotevřel. Pant víka vrže, po stranách má lehkou vůli a magnetické uchycení taky nedodává příliš moc důvěry. Bohužel nedokážu říct, jestli se jedná o vlastnost všech sluchátek WF-1000XM5, nebo jde o pouze mnou testovaný kus, který již několika ostatními redakcemi jistě prošel, ale určitě to na vás neudělá dobrý první dojem při prvním použití sluchátek s takovou cenovkou.

Abych ale jen nehanil, zbytek krabičky musím pochválit za dobré zpracování. Líbila se mi také matná úprava s jakoby pogumovaným povrchem, který neklouže a hlavně na sobě nezanechává otisky prstů. Ocenil bych také ještě menší rozměry nabíjecí krabičky, nebo alespoň „orientaci na placato“, jako u mých Galaxy Buds 2 Pro.

Co se pak týká zpracování samotných sluchátek, zde nemám jedinou výtku. Vše do sebe perfektně zapadá a nevadí mi zde ani většinově lesklá povrchová úprava. Dotyková ploška pro ovládání má úpravu matnou, otiskům prstů se tak, alespoň tedy na viditelných místech, vyhnete. Díky velikosti těla špuntů pak není problém sluchátka v uchu poupravit, aniž byste zavadili o ovládací plošku a například omylem zastavili hudbu, což je u výše zmíněných Galaxy Buds 2 Pro nemožné.

Na závěr jsem si nechal nejvíce subjektivní věc, a sice pohodlí během používání. Každý máme totiž lehce jiné ucho a co například nesedí mně, může jinému sednout tak, že o sluchátkách nebude ani vědět. Mně osobně sluchátka bohužel nesedla a už po necelé hodině poslechu jsem vždy cítil potřebu pohnout s nimi, protože už mě zkrátka bolely uši. Naopak ale některým lidem v mém okolí sluchátka sedla skvěle a nestěžovali si. Pokud máte možnost si sluchátka před koupí vyzkoušet, určitě to udělejte, ať pak nejste kvůli nepohodlí z nošení zklamaní. U takto drahých a prémiových sluchátek to pak platí dvojnásobně.

Kvalita připojení a mobilní aplikace

Stejně jako větší náhlavní verze sluchátek WH-1000XM5 podporují možnost připojení dvou zařízení současně, tuto funkci máte i zde. Na výběr zde máme z nespočtu podporovaných Bluetooth kodeků, z nichž pravděpodobně stejně nejčastěji budete využívat LDAC s podporou nejvyššího takového toku s až 32 bity, který dnes podporuje již většina smartphonů či tabletů. Po celou dobu testování jsem nezaznamenal ani jeden výpadek připojení, kvalita byla vždy dobrá a nesetkal jsem se ani s žádnými záseky během přehrávání. Stejně jako u všech ostatních modelů sluchátek Sony, ani zde nechybí podpora Google Fast Pair, které usnadňuje prvotní párování. Po otevření krabičky a stisknutí párovacího tlačítka na vás vyskočí oznámení, zda chcete nová sluchátka připojit. Při každém dalším připojení pak uvidíte neinvazivní animaci s oznámením o stavu baterie sluchátek a nabíjecího pouzdra a také možností nastavení hlasového asistenta.

Na jedničku fungovalo také přepínání mezi dvěma zařízeními. Například když jsem na mém notebooku sledoval YouTube videa a zároveň mi na mobil někdo zavolal, sluchátka se automaticky přepnula na mobil. Za zmínku stojí také fakt, že LDAC kodek je aktivní právě během připojení ke dvěma zařízením najednou, což také není vždy pravidlem. U několika mnou dříve testovaných sluchátek jsem se dříve setkal, že pokud jste chtěli využívat multi-point připojení, sluchátka využívala pouze AAC kodek, který již nepodporuje maximální kvalitu přenosu.

Pokud jste již někdy dříve jakákoliv bezdrátová sluchátka od Sony měli, doprovodná aplikace Sony Headphones Connect vás zřejmě nepřekvapí. V aplikaci si můžete nastavit téměř vše, co vás napadne, od ekvalizéru až po akci, která spustí ANC/transparentní režim.

Excelentní kvalita zvuku

Jestli je pravidelně něco doménou bezdrátových sluchátek Sony WF-1000, je to bezesporu zvuk, který sluchátka produkují. Ani zde se nejedná o výjimku, jelikož zvuk linoucí se z těchto špuntů patří mezi to nejlepší, ne-li to nejlepší, co jsem měl zatím v rámci in-ear sluchátek vyzkoušet. Jako dlouhodobý uživatel Galaxy Buds 2 Pro jsem nečekal příliš velké rozdíly, ale hned na první poslech bylo znát, že cenový rozdíl přibližně 2 tisíce korun zde své opodstatnění má.

Hlas či hudba, kterou sluchátka reprodukují, zní naprosto skvěle, a to i pokud posloucháte zkomprimované soubory, například ze Spotify. Nejlepší zážitek však dostanete při poslechu kvalitních souborů například z Tidalu nebo vlastní knihovny. Kapitolou samou o sobě jsou pak soubory s podporou Dolby Atmos, které znějí taktéž výborně a byl jsem schopen jednoznačně rozeznat jednotlivé nástroje v pozadí. To samé však platí u všech souborů, které sluchátka reprodukují výborně. Zvuk je extrémně čistý, výšky jsou skvěle zřetelné a nijak neřežou do uší, středové tóny také nejsou pozadu a basová složka je dokonale úderná a „kope“ tak akorát.

Abych ale nepěl jen chválu, musím zmínit také problémy, které u mě během testování nastaly. Ačkoliv aplikace nabízí prostorový zvuk za doprovodu sledování pohybu hlavy, tuto funkci se mi za celou dobu testování bohužel nepodařilo nijak zprovoznit na několika zařízeních zahrnujících trojici smartphonů a dva tablety. Bohužel ani jeden nebyl značky Sony, nemyslím si ale, že by zrovna Sony patřilo mezi výrobce, který by u tohoto typu produktu omezoval některé funkce jen pro svá vlastní zařízení. Pravděpodobně se jednalo jen o softwarovou chybu aplikace, kterou snad opraví nějaká aplikace. Přestože se nejedná o nijak zásadní funkci, která by skvělé fungování sluchátek omezovala, ale alespoň zmínka je na místě. Tak či tak, Sony WF-1000XM5 patří mezi to nejlepší, co můžete na poli špuntových sluchátek svým uším dopřát.

ANC a transparentní režim

Podobně jako zvuk, i ANC patří mezi to nejlepší, co špuntová sluchátka dnes nabízejí. ANC funguje skvěle za všech podmínek a mnohdy vás odizoluje tak, že neslyšíte prakticky nic. Svůj vliv na tom mají bezesporu i pěnové špunty, které také odvádějí kus práce, ale větší zásluhu má samozřejmě software, který zde funguje na jedničku. Podobně je na tom i transparentní režim, který zní velmi přirozeně a pokud na vás zrovna nefouká vítr, máte pocit, že slyšíte svůj hlas a okolní zvuky napřímo.

Výdrž baterie a nabíjení

Už při prvním pohledu na velikost sluchátek je jasné, že díky robustním rozměrům se budeme moct těšit na dlouhou výdrž baterie. Výrobce deklaruje přibližně 8 hodin poslechu se zapnutým ANC, a pokud jej deaktivujete, výdrž se prodlouží přibližně o další 3-4 hodiny. Ačkoliv jsem takto dlouhý poslech nikdy v kuse nepodstoupil, s hodnotami veskrze souhlasím. Při přibližně 4hodinovém poslechu mi aplikace ukazovala stav nabití mezi 40 a 50 %, což odpovídá uváděným hodnotám. Nabíjecí pouzdro pak dokáže sluchátka nabít 2x, což nám dává ve výsledku celkovou dobu poslechu 24 hodin. Potěší také možnost rychlého nabíjení, kdy během 3 minut v pouzdře dostanete přibližně hodinu poslechu, což se může občas hodit.

Co se pak týká nabíjení pouzdra, velmi potěší přítomnost klasického drátového nabíjení, ale i technologie bezdrátového nabíjení skrze standard Qi.

Závěrečné zhodnocení Sony WF-1000XM5

Vyplatí se tedy koupě sluchátek Sony WF-1000XM5? Pokud hledáte špuntová bezdrátová sluchátka, která mají perfektní zvuk, pak byste měli WF-1000XM5 zařadit do svého výběru a silně nad nimi přemýšlet. Za sebe ale velmi doporučuju vyzkoušet si sluchátka, pokud budete mít možnost. Právě ergonomie a velikost sluchátek je hlavní důvod, proč bych si je já osobně nekoupil, jak už jsem ale jednou psal, padnutí do ucha je extrémně subjektivní a někomu sluchátka mohou sednout jako ulitá.

Za poměrně vysokou cenu atakující 7 tisíc korun ale dostanete fantasticky znějící sluchátka s velmi dobrou výdrží baterie, výborným ANC a velmi přirozeným transparentním režimem. Mezi konkurenci bych určitě zařadil již několikrát zmíněná Samsung Galaxy Buds 2 Pro, zejména pro uživatele mobilů Samsung, nebo také relativně nová Huawei Freebuds Pro 3. Pro uživatele zařízení Applu se pak nabízejí AirPods Pro 2. generace.

Klady

výborný zvuk spolu s ANC

LDAC kodek

podpora připojení dvou zařízení najednou

skvělá výdrž

Zápory

velké rozměry

horší pant pouzdra

