Jednorázová oprávnění pro webové stránky míří do Chrome pro Android

Jednorázová, nebo chceme-li, dočasná oprávnění vloni zamířila do webového prohlížeče Chrome pro stolní počítače a notebooky. Nyní tato funkce míří i do Chrome pro mobilní platformu Android.

Jeden uživatel o tom informoval na svém profilu na sociální síti X, kde sdílel video, na kterém je patrné nové dialogové okno, které signalizuje udělené oprávnění pro webové stránky v prohlížeči Chrome a jeho experimentální verzi Canary. Z toho je patrné, že funkce, která je dostupná již nějaký čas pro Chrome na počítačích, míří i na mobilní telefony. Tato funkce uživateli umožňuje udělit jednorázové oprávnění například pro sdílení polohy.

Chrome Canary for Android now supports one-time permissions, Google has added the "Allow this time" option to the permissions dialog":https://t.co/Ps67QuuDjb pic.twitter.com/sx5O2HjUYD

— Leopeva64 (@Leopeva64) January 12, 2024