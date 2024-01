X (Twitter) představilo nové ceny pro firemní účty

Zdroj: Dotekomanie.cz

V říjnu minulého roku jsme se dočkali představení více placených verzí sociální sítě X. Pro firmy ale zůstávala cena na 1000 dolarech, což je značná suma, zejména pro menší firmy. Nyní jsme se ale dočkali úpravy a nabízí se i levnější verze.

X (Twitter) má další typy předplatného, nabízí se i levnější

Nejen cena klesla

Firmy mají nově k dispozici dvě verze předplatného. Původní je evidovaná na webu jako Plný přístup. V něm jsou obsaženy bonusy jako zlaté zaškrtnutí, prioritní podporu, Premium+, možnost pracovních pozic, 2x boost pro příspěvky měsíčně a partnerské účty. Cena je 26 499 Kč měsíčně.

Nová verze se jmenuje Basic a neobsahuje boost pro příspěvky a ani partnerské účty. Cena ale klesla na 5 469,2 Kč měsíčně, případně se dá zaplatit roční předplatné, které vyjde na 55 055 Kč, přičemž lze takto ušetřit 16 %. Jde o významné snížený ceny, i tak se asi nevyplatí menším firmám.

Dá se předpokládat, že by mohl vzniknout ještě jeden plán, nějaké levnější, který by například neobsahoval některé další funkce, ale to je jen naše spekulace. X nijak podrobněji nekomentovalo tuto novinku, takže nevíme, co se plánuje a ani pro vznikl základní plán.

