Meizu by v první polovině letošního roku mohlo přijít s prvním skládacím telefonem

Skládací telefony se snaží přinést na trh čím dál více výrobců. Tento trend zasáhl již většinu významných značek, jedním z předních průkopníků je například jihokorejský Samsung. Nyní se na poli skládacích telefonů chce blýsknout i čínská značka Meizu.

Meizu pracuje na skládacím telefonu

Podle dostupných informací, které zveřejnil tipér „Smart Pikachu“ by první skládací telefon značky Meizu mohl dorazit na trh již v první polovině tohoto roku. Co se technických detailů týče, tak těch je prozatím pomálu, ale spekuluje se o tom, že by skládací telefon měl dorazit s 8palcovým displejem a telefon by měl být primárně určen pro firemní trh.

Vedle skládacího zařízení společnost Meizu také pracuje na vybavenější variantě telefonu Meizu 21 Pro, který by měl přijít s čipovou sadou Snapdragon 8 Gen 3, větším 2K displejem, 80W kabelovým a 50W bezdrátovým nabíjením, 5 020 mAh baterií s fotoaparátem vybaveným teleobjektivem. Podle očekávání by Meizu 21 Pro mělo na trh dorazit již nyní v lednu.

