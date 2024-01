Zdroj: Dotekománie

Populární aplikace pro zasílání zpráv – WhatsApp, přichází neustále s něčím novým. I přes to, že nepřináší na první pohled viditelné změny, z pohledu nových funkcí se vyvíjí opravdu dynamicky.

WhatsApp by mohl přinést úpravu zobrazení médií v režimu pouze jednou

WhatsApp se snaží mimo jiné klást důraz na soukromí a bezpečnost uživatelů. Lze s klidem v srdci říci, že aplikace WhatsApp přináší jeden z nejbezpečnějších způsobů online komunikace. Do aplikace se dostávají stále nové prvky a funkce, které bezpečnost uživatelů povyšují na stále vyšší level. Jednou z velice užitečných funkcí pro vylepšení soukromí je zobrazení zpráv pouze jednou. Pokud odesílatel u zprávy nastaví omezení, na straně příjemce se zpráva po její přečtení smaže. Takto zabezpečené zprávy rovněž nelze kopírovat, nebo dál přeposílat.

WhatsApp před časem oznámil, že tuto funkci rozšíří i na odesílaná média, tedy obrázky a videa. Nyní, podle informací, které se objevily na webu WABetaInfo, by mohla být tato funkce ještě mírně vylepšena. U odesílaných obrázků a videí by WhatsApp mohl umožnit nastavit zobrazení obsah dvakrát. Někdy se může stát, že si uživatel obrázek nebo video nemůže dostatečně pozorně prohlédnout a může se hodit ještě jedna možnost. Pokud by bylo toto omezení u médií nastaveno, zobrazoval by se u nich rovněž čítač, který by indikoval, kolik možností zobrazení ještě zbývá.

Tato funkce v tuto chvíli není přístupná v žádné testovací verzi. Mělo by se jednat o takzvaný koncept, který je prozatím na papíře, a je tedy otázka, zdali bude realizován, nebo WhatsApp zůstane u zobrazení médií pouze jednou tak, jako je tomu u klasických zpráv.

Zdroj: wabetainfo.com



Domů Články WhatsApp zobrazení médií pouze jednou po jejich odeslání dozná možná dalších úprav

Následující článek X (Twitter) představilo nové ceny pro firemní účty Předchozí článek Plnou parou vpřed [komerční článek] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama