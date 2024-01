X (Twitter) odebírá NFT a umožňuje stahovat videa v DM

Zdroj: Dotekomanie.cz

Poslední významnější novinkou na sociální síti X (Twitter) je možnost volání mezi uživateli, respektive zpřístupnění na Androidu, jelikož na iOS je funkce nějakou chvíli. Nyní zde máme dvě další novinky.

Konec NFT

NFT (Non-fungible token; nezastupitelný token) se používá u digitálního obsahu, zejména ve spojení s obrázky. Na tento trend naskočil ještě tehdejší Twitter a umožnil uživatelům si dát profilový obrázek v podobě NFT. Evidentně se trend neujal a sociální síť opouští tuto možnost. Odebírá všechny návaznosti a postupně funkcionalita zmizí kompletně. Například stránka podpory již nezmiňuje NFT.

Co se ale stane s profilovými obrázky těch, co to využili, není známo. K této problematice se ještě nikdo z X nevyjádřil. Co je ale novinkou, je možnost stahování videí přímo v DM, tedy v soukromé konverzaci.

Nová funkce nabízí sice kompletní stažení videa ze soukromé konverzace, ale bude se to týkat jen videí poslaných od dnešního dne. Nebude možné stáhnout cokoliv z minulosti.

