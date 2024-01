Zdroj: Vivo

Vivo se snaží stát jedničkou na celosvětovém trhu, ostatně jde vidět i jeho snažení v Evropě. K nám například již přinesl top model Vivo X100 Pro (video). Mezitím ale posiluje své nižší řady, aby nabídl co nejkomplexnější portfolio. Důkazem toho je i nová řada Vivo G, v rámci které jsme se dočkali novinky Vivo G2.

Vivo G2

Nejeden by si myslel, že s uvedením nové řady se dočkáme něčeho nového, zvláštního, nebo se nabídne zajímavý poměr ceny a výkonu. Bohužel je Vivo G2 tak trochu zklamáním. Jedná se o velmi základní smartphone s HD+ displejem, což svědčí o zařazení novinky do nejnižší třídy. Panel má sice 90Hz obnovovací frekvenci, ale to ho nezachrání.

O výkon se zde stará Dimensity 6020, díky čemuž je zde přímá podpora pro 5G sítě. Baterie má poměrně standardní kapacitu 5000 mAh, ale rychlost nabíjení je jen 15W. Ani v případě foťáků se nekoná překvapení. Na zádech jsou sice dva, ale Vivo uvádí na oficiálních stránkách specifikace jen k hlavnímu. Ten má 13 MPx. Soudíme, že sekundární je jen pro určení hloubky ostrosti.

Od novinky jsme očekávali aspoň novější systém, ale je zde použit Android 13 se starší nadstavbou. Vivo G2 tak můžeme hodnotit jako tuctovku. Cena základního modelu je nastavena na 1199 juanů, což je v přepočtu přibližně 3 800 Kč bez daně a dalších poplatků, což je vysoká suma na takové zařízení. V Evropě by musel takový mobil stát méně.

Specifikace

displej: 6,56 palců, 1612 x 720 pixelů, LCD, 90Hz

procesor: Dimensity 6020

RAM: 4/6/8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 13 + OriginOS 3

Foťáky: zadní – 13 MPx X MPx, hloubka ostrosti přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS

rozměry: 163,74 x 75,43 x 8,09 mm; 186 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Vivo má novou sérii mobilů, ale zázraky nečekejte

Následující článek eDoklady jsou ke stažení, zatím pro Android Předchozí článek Recenze chytrého prstenu Ultrahuman ring Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama