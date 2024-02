Tecno Spark 20 je levná novinka s IP53 a stereem

Zdroj: Tecno

Tecno se vždy snaží přinést levnější modely mobilů s nějakou bonusovou vlastností. Jde na nich vidět snaha ušetřit, ale současně chce Tecno něčím zaujmout, aby se nejednalo o nudné mobily. Něco takového jde vidět u dnešní novinky Tecno Spark 20.

Tecno Spark 20

Novinka Tecno Spark 20 je pokračováním v rámci řady představování série Tecno Spark a jde spíše o základní mobil. Mnohé asi odradí nižší rozlišení displeje, ale výrobce to chce kompenzovat vyšší obnovovací rychlostí. Tím to asi nezachrání, ale co také čekat od mobilu, který má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 2 900 Kč.

Na druhou stranu za tuto částku dostanete mobil, která má certifikaci IP53. To znamená, že mobil prošel testy a nevniknou do něj prachové částice, které by mohly poškodit zařízení. Současně mobil odolá stříkající vodě, tedy se nemusíte bát ho používat například v dešti. Dále se nabízí například stereo reproduktory.

Aby toho nebylo málo, tak tato základní verze má rovnou 256GB úložiště a kapacita baterie je 5000 mAh. Jde vidět ústupky například u starší technologie operačních pamětí nebo ve fotografické výbavě, ale zde se spíše firma soustředila na dva foťáky, přičemž oba mají vyšší rozlišení. Rozhodně není obvyklé, aby v této kategorii měl mobil 32MPx selfie kameru.

Tecno Spark 20 je tedy spíše levný mobil, ale na druhou stranu má poměrně zajímavé specifikace. Zde se jednoduše šlo přes nižší rozlišení displeje.

Specifikace

displej: 6,56 palců, 1612 x 720 pixelů (HD+), 90Hz

procesor: MediaTek Helio G85

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 256 GB + microSD

Android 13 + HiOS 13

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 50 MPx AI kamera přední – 32 MPx

3.5mm audio jack, FM Radio, DTS stereo

čtečka otisků prstů na straně

IP53

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C

rozměry: 163,69 x 75,6 x 8,45 mm

baterie: 5000 mAh + 18W

