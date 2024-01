Realme láká na nový model Realme 12 Pro

Realme 12 Pro; Zdroj: Realme

Některé společnosti volí zvláštní strategie v rámci představení nových mobilů. Někdy se čeká na konkrétní datum a pak se dozvíme vše podstatné, jindy postupně společnosti představují některé klíčové vlastnosti. Zpravidla jen skrze sociální sítě. Realme nyní volí trochu odlišnější přístup a láká na nadcházející novinku Realme 12 Pro.

Realme 12 Pro

Zatím tedy nedošlo k oficiálnímu představení nového mobilu, to by se mohlo odehrát během tohoto měsíce. Zatím ale není stanoveno přesné datum, tedy aspoň pro Evropu. Na druhou stranu se dozvídáme, jak bude Realme 12 Pro vypadat, tedy ze zadní strany. Realme chce přinést trochu atraktivnější design.

I tak se dozvídáme některé vlastnosti. Mobil bude mít periskopický foťák a dokonce bude možné i se softwarem dosáhnout 120násobného přiblížení. Co je ale podstatnější, tak tento mobil bude mít senzor Sony IMX890 s optickou stabilizací obrazu. Ten také nabídne optickou stabilizaci obrazu. Tomu všemu má napomáhat software. Realme v podstatě chce nabídnout ve střední třídě nejlepší fotografické možnosti, ale sliby jsou jedna věc, realita jiná. Až samotné testy nám ukáží, jestli novinka obstojí jako foto mobil.

Realme zatím jen láká na tento nový kousek, ale současně se dozvídáme, že chce změnit svůj branding, respektive zaměření. Značka více zacílí na mladší uživatele a chce ze sebe více udělat lepší a možná luxusněji vypadající značku. Spíš to vypadá, že Realme bude chtít upevnit portfolio a nabízet se více mladším uživatelům. Co to ale ve skutečnosti bude znamenat, tak si musíme počkat na celou letošní nabídku.

