Honor Magic V2 – ohebná magie [recenze]

Honor vloni na podzim na veletrhu IFA představil zcela nový ohebný telefon Honor Magic V2. My si ho na veletrhu hned osahali a osobně jsem se těšil až se k nám dostane, protože se jedná o velmi tenké zařízení, které ohebné telefony zase posouvá o kousek dále. Chvilku to však trvalo než se dostal k nám na český trh a k nám do redakce na test. Nyní vám tak přinášíme recenzi, jak se v praxi osvědčil nový ohebný Honor? Dokáže zatopit třeba Galaxy Z Fold5?

Konstrukce

Hned po uchopení nového Honoru mě zaujala jeho nízká tloušťka. U ohebných telefonů typu Fold jsme byli zvyklí spíše na takové “cihličky”. Zde však máme v zavřeném stavu tloušťku 9,9 mm a pokud Magic V2 otevřete, má jen 4,7 mm. Baterie přitom netrpěla, ba naopak tu máme velice solidních 5000 mAh, ale o tom až později.

Druhým faktorem je pak poměrně standardní poměr stran vnějšího displeje. Právě díky těmto vlastnostem se nový Honor používá jako úplně běžný telefon v zavřeném stavu. Není tu tak oné omezení jako na Fold5, kde zkrátka vnější displej je tenká vysoká nudle. Tady se i na klávesnici píše výborně, jako na normálním telefonu.

Pochválit musím také fakt, že zde není žádná škvíra, když je Magic V2 zavřený. Na vnitřní displej se mi tak během testování dostávalo velice málo nečistot z kapsy.

Hlavní rám zařízení je ocelový, záda jsou pak v případě námi testované verze vyrobeny z veganské kůže. Za mě to vypadá skvěle a je i příjemné na dotek. Zadní modul fotoaparátu lemuje jemně bronzový rámeček, což se mi také líbí. K dispozici bude na našem trhu ještě fialová verze se skleněným zadním panelem.

Hmotnost 231 gramů v případě naší verze je také přijatelná, však je to méně než kolik ještě nedávno vážil iPhone 14 Pro Max.

Pojďme si novinku otevřít. Samotné otevírání je poměrně tuhé a chce trochu zvyku. První dny mi párkrát nový Honor málem vypadl z ruky při tomto úkonu. Také jsem si omylem zajel nehtem pod fólii na čelním vnějším panelu, čímž jsem ji trochu odloupl. Plastová fólie na vnějším displeji je naštěstí vyměnitelná.

Zajímavostí je pak rozmístění tlačítek na bocích. Oproti jiným ohebným telefonům typu Fold má nový Honor Magic V2 tlačítka hlasitosti na druhé straně než tlačítko pro zapnutí (které integruje čtečku otisků prstů). V zavřeném stavu to tak působí trochu zvláštně, jelikož v tu chvíli máte sice tyto tlačítka na jedné straně, ale v jiné hloubce. Čtečka otisků prstů jinak funguje skvěle a spolehlivě.

Reproduktory jsou na telefonu dva na horní straně a vespod. Hrají pěkně, slyšel jsem nicméně už i hlasitější. Telefonní reproduktor pro hovory lze využít i pokud máte telefon v otevřeném stavu, což myslím, že u Samsungu nejde a občas se to může hodit.

Celkově shrnuto je konstrukčně za mě nový Honor o dost dále než třeba zmíněný konkurent od Samsungu. Má to jen jeden mínus – novinka není voděodolná a nemá tedy žádnou certifikaci a to je škoda. Tak snad v příští generaci.

Displej

Uvnitř se skrývá 7,92palcový displej, kde pochválit musím tzv. “příkop” neboli předěl v místě ohybu. Ten je totiž na ohebný telefon velmi málo patrný a při používání mě v podstatě nerušil. Na fotce při pohledu z úhlu to sice vidět stále je, ale ve skutečnosti to je opravdu mnohem lepší než třeba u Samsungu.

Kolem displeje je matný černý rámeček, což vypadá velmi pěkně a neupatlá se. V displeji je integrovaná kamerka pro videohovory. Ta není schovaná v displeji jako třeba na Galaxy Z Fold5 (recenze). Nemyslím si, že je to škoda, je alespoň díky tomu kvalitnější.

Oba displeje na Magic V2 jsou typu LTPO AMOLED a nabízí frekvenci 120 Hz s adaptivní regulací. Vnější displej dosáhne až na 2500 nitů, vnitřní pak 1600 nitů. Potěšující je pak také podpora stylusu a to na obou displejích. Stylus jsme ale při testování k dispozici neměli.

Hardware

Uvnitř tepe Snapdragon 8 Gen 2, což je dnes už loňský čip, zde Magic V2 trochu doplácí na fakt, že jeho uvedení na náš trh zabralo pár měsíců. Úplně to ale nevadí, tento procesor má stále výkonu na rozdávání. Potěší pak fakt, že ho doplňuje 16 GB operační paměti u všech verzích. Úložiště můžete má 512 GB v česku prodávané verzi.

Chod systému je v praxi plynulý a rychlý. Na nic jsem nikde nečekal a optimalizace je skvělá.

Specifikace

displeje: 7,92 palců, 2344 x 2156 pixelů, OLED, až 120 Hz 6,43 palců, 2376 x 1060 pixelů, OLED, až 120 Hz

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 16 GB

úložiště: 256, 512 GB nebo 1 TB

Android 13 + MagicOS 7.2

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý 20 MPx, teleobjektiv 2,5x, OIS přední – 16 MPx

infra

stereo

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GPS(L1+L5) /AGPS/GLONASS/BeiDou(B1I+B1C+B2a)/Galileo(E1 + E5a), NFC

rozměry: 156,7 x 145,4 (74) x 4,7 (9,9) mm; 234 gramů

baterie: 5000 mAh + 66W USB C

Výdrž baterie

V oblasti baterie jsem byl mile překvapen. Už fakt, že se do takto tenkého těla podařilo vtěsnat 5000 mAh, je impresivní a to především díky nové technologii Silicon-Carbon. Výdrž je tak opravdu dobrá, vždy jsem jeden den přežil s velkou rezervou.

Je škoda, že zde chybí bezdrátové nabíjení. To zde pravděpodobně není právě kvůli tloušťce, do takto tenkého těla by se nejspíš nevešlo.

Fotoaparát

Zadní modul fotoaparátu obsahuje celkem tři snímače a to hlavní, ultra širokoúhlý a teleobjektiv s 2,5násobným přiblížením. Kromě 20MPx teleobjektivu mají všechny 50 MPx.

Výsledné snímky jsou velice solidní ze všech tří senzorů a na ohebný mobil je to opravdu super. Barevné podání snímků je mírně sytější a kontrastnější. Ultra širokoúhlý snímač je logicky nejslabší z této sestavy, ale tak je to prakticky u každého mobilu. Snímky z něj mají občas studenější barvy než z ostatních objektivů.

Teleobjektiv s 2,5násobným přiblížením dělá svoji práci skvěle. V prostředí fotoaparátu vám telefon nabízí ještě 10násobné přiblížení, to už ale za to většinou moc nestojí, je již jen digitální.

Software

Operačním systémem je Android v tuto chvíli stále ve verzi 13, což je vzhledem k cenovce docela ostuda. Android 14 přitom vyšel už vloni v říjnu. Samozřejmě pro Honor je tu typická nadstavba MagicOS, zde ve verzi 7.2.

Mrzí mě, že systém není tolik přizpůsoben na ohebný telefon a třeba na vnitřním displeji oproti konkurenci není dolní panel pro rychlé přepínání aplikací. Vedle sebe můžete mít maximálně dvě aplikace a to buď horizontálně nebo vertikálně. Jakkoliv mě osobně to dostačuje, konkurence umí vedle sebe tři aplikace a další v plovoucím okně. Plovoucí okna ale k dispozici jsou, jen ne v tomto režimu.

Mnoho aplikací třetích stran ještě není plně optimalizováno pro téměř čtvercový poměr stran vnitřního displeje a na jeho velikost. Nicméně situace se zlepšuje, částečnou optimalizaci získal Facebook a Instagram, kde hlavní panel je nově na levém boku (viz obrázek výše). Google Mapy, YouTube, Spotify, Google Zprávy, Gmail také obrazovku pěkně vyplní. Samozřejmě se ale najdou aplikace, jako třeba X (Twitter), kde to úplně není ono a tweety („ikska“?) jsou široké jen zhruba na půl obrazovky.

Zhodnocení Honor Magic V2

Honor Magic V2 mě velmi příjemně zaujal a poprvé jsem při používání ohebného telefonu typu Fold neměl pocit, že tahám zbytečně velkou cihlu. Jeho tloušťka je totiž opravdu úctyhodná spolu s faktem, že baterie na tom netrpěla. Pochválit musím také solidní displeje, málo znatelný předěl v místě ohybu nebo solidní fotoaparát na zádech. Naopak nepotěší absence voděodolnosti, bezdrátového nabíjení a také software není tak propracovaný na ohebný telefon.

Přesto vše jsem Magic V2 používal velmi mile rád. Slouží jako plnohodnotný telefon už v zavřeném stavu, přičemž kdykoliv ho můžete proměnit v tablet. Jedná se podle mého názoru v tuto chvíli o nejpokročilejší ohebný telefon na trhu a Samsungu rozhodně zatopí, vedle něj totiž nový Fold5 působí zastarale. Relevantní konkurencí je však rozhodně také OnePlus Open. Cenovka Honor Magic V2 je přitom velmi podobná obou zmíněným modelům – 48 990 Kč. To je opravdu dost, ale alespoň v rámci předobjednávek k němu dostanete Nintendo Switch OLED, čímž jeho cenovku v podstatě snížíte o osm tisíc.

Klady

Velice tenká konstrukce

Kvalitní zpracování

5000 mAh baterie v takto tenkém těle

Málo viditelný předěl v místě ohybu

Solidní fotoaparát

Zápory

Není voděodolný

Absence bezdrátového nabíjení

Software není tak propracovaný na ohebný telefon

