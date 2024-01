Samsung chce hodinky s nepřetržitým sledováním glukózy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Podle agentury Bloomberg se společnost Samsung intenzivně připravuje na významnou revoluci ve sledování zdraví. Podle dostupných informací totiž pracuje na tom, aby do své nositelné elektroniky (wearables) implementovala funkci nepřetržitého monitorování krevního tlaku a hladiny glukózy v krvi. A prvním zařízením, které by tyto funkce mělo přinést, je očekáváný chytrý prsten Galaxy Ring.

Závazek Samsungu ohledně zdraví

Tyto snahy nejsou ale až tak překvapivé, protože Samsung se v nedávné době veřejně zavázal k tomu, že bude u svých výrobků vylepšovat funkce související s lidským zdravím. Cílem je poskytnout uživatelům komplexní sadu údajů o jejich zdraví, a to pomocí senzorů umístěných na různých částech jejich těla.

Hon Pak, šéf sekce digitálního zdraví v Samsungu, nedávno v rozhovoru právě pro agenturu Bloomberg zmínil, jakou důležitost přikládá možnosti neustálého sledování krevního tlaku a hladiny glukózy v krvi: „Pokud dokážeme nepřetržitě monitorovat krevní tlak a glukózu, naprosto to změní pravidla hry.“

Samsung zatím nezveřejnil časový plán uvedení takovýchto nositelných zařízení na trh, ale podle ředitele Paka je naděje, že tyto převratné funkce se mohou stát realitou v horizontu 5 let. Konec konců už dnes jsou na trhu chytré hodinky, které dokážou měřit krevní tlak; mezi ně patří i Galaxy Watch 5 právě od Samsungu. To však vedení korejského giganta nestačí, a chtějí dosáhnout schopnosti ne pouze příležitostného, ale nepřetržitého sledování těchto zdravotních údajů.

Neinvazivní metody

Důležitá je ovšem zdánlivá maličkost, a sice že proces monitorování hladiny glukózy v krvi má být pochopitelně neinvazivní – tedy žádné jehly a vpichy. To je velký rozdíl oproti tradičním metodám, které zahrnují odběr krve pomocí přístroje zvaného glukometr. To totiž může být poměrně nepohodlné, zejména pro diabetiky, kteří potřebují hladinu glukózy sledovat pravidelně. Jakýkoliv technologický průlom v této oblasti tak může být neuvěřitelně cenný pro velkou skupinu lidí.

Nejen Samsung, ale také Apple

Tyto ambice má kromě Samsungu pochopitelně i společnost Apple, která rovněž dlouhodobě pracuje na implementaci pokročilých zdravotních funkcí do svých chytrých hodinek, a do této oblasti investuje obrovské finanční částky. Pokud budou tyto inovace úspěšné, mohou znamenat skutečně velký skok vpřed v oblasti sledování zdraví během každodenního života. Může to přinést opravdovou revoluci zejména pro ty mezi námi, kteří trpí chronickými problémy a své zdraví si musí neustále hlídat.

