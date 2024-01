Google pracuje na Projektu Ellmann, odvypráví váš životní příběh

Zdroj: DALL-E

Google se nedávno pochlubil novým AI, které se jmenuje Gemini. Už nyní je k dispozici v několika jeho službách, dokonce byl přímo začleněn do Google Bard. Také je tento model k dispozici pro vývojáře, kteří takto mohou vytvářet aplikace a služby s využitím velkého jazykového modelu, tedy AI. Co nám ale Google neřekl, jsou přípravy Projektu Ellmann.

Projekt Ellmann podle Richarda Davida Ellmanna

Samotný název je poměrně přesný, jelikož Richard David Ellmann je uznávaný kritik a životopisec. Právě nový projekt Googlu se má zaměřovat na vyprávění životného příběhu samotného uživatele. Konkrétně půjde o pohled třetí osoby. Novinka je založena na Gemini a zatím není k dispozici. Informace jsou zatím utajovány a první představení proběhlo jen interně.

Projekt Ellmann by měl mít přístup ke všem datům uživatele, samozřejmě pokud to dovolí. Zejména se bude spoléhat na fotografie a veškeré informace s nimi spojené. Půjde o metadata jako datum pořízení, lokace a také se bude projekt dívat do samotného obsahu. Jeho cílem je definovat důležité události v životě uživatele, ale i menší, jako je například školní setkání po mnoha letech.

Aby toho nebylo málo, bude k dispozici chatbot, jehož znalosti o uživateli budou dostupné skrze otázky. V podstatě se budete moci zeptat svého vlastního vypravěče, co jste dělali tehdy a tehdy, nebo jestli jste někdy měli nějakou věc.

Bohužel nejsou k dispozici bližší detaily a není ani jasné, kde bude případně tato novinka k dispozici, ani v jaké formě bude prezentován životní příběh. Pokud vznikne video, může se jednat o zajímavou ukázku využití umělé inteligence jako Gemini. Dá se říci, že by se dal celý projekt použít jako vzpomínka na konkrétního člověka. Zatím si ale musíme počkat, jestli Projekt Ellmann bude k dispozici. Google mu ve výsledku nemusí dát zelenou.

