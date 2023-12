Zablokovaný iPhone: co teď s ním? [sponzorovaný článek]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Bohužel existují scénáře, kdy se nedokážete dostat do svého iPhonu. Dobrou zprávou je, že se to naštěstí nestává často – ale pokud se tak přeci jen stane, je to velký problém. Dnešní smartphony jsou totiž pochopitelně mnohem více, než „jen“ telefony. Představte si tu spoustu věcí, které s pomocí svého telefonu děláte – a teď si představte, že byste k němu měli ztratit přístup.

Proto je dobré vědět, že existují softwarové nástroje, které nám mohou v takovém případě pomoci. Na jeden takový se dnes podíváme: jedná se o nástroj iPhone Unlocker od společnosti TunesKit.

Zabezpečení: dobrý sluha, ale zlý pán?

iPhony se (a právem) pyšní vysokou úrovní zabezpečení. Možností, jak svůj telefon chránit, je celá řada: můžete použít číselné heslo (4 nebo 6 číslic), biometrické zámky Touch ID či Face ID a také zámek Času u obrazovky. To je skvělé v případě, že vše funguje, jak má. Ovšem mnohem méně skvělé to je v situaci, kdy je něco zásadně špatně: zapomenete heslo, vaše dítě vám opakovaně zadá chybný kód, anebo prostě selže hardware, a Touch ID či Face ID prostě přestanou fungovat. Pak je každá rada drahá…

Nástroj iPhone Unlocker byl vývojáři z TunesKitu vytvořen právě pro takovéto situace. Ovšem ne pouze tyto – jsou ještě další situace, kdy nám může pomoci: situace, jako jsou zapomenuté přístupy k Apple ID či iTunes nebo uzamčený iPhone, který máme z druhé ruky.

Pojďme si tedy vyzkoušet, jak se tento softwarový nástroj vlastně používá.

Jak se odemknout iPhone pomocí iPhone Unlockeru

Pro spuštění iPhone Unlockeru budete potřebovat počítač se systémem Windows nebo macOS, na který jej nainstalujete. Zde je dobré poznamenat, že program samotný není nijak hardwarově (ani softwarově) náročný, a rozběhnete jej tedy i na obstarožních počítačích se staršími verzemi operačních systémů. Čeština není v nabídce, nicméně s naprosto elementární angličtinou si vystačíte. Raději ovšem dvakrát číst a jednou dělat!

Po spuštění programu je třeba iPhone připojit k počítači prostřednictvím USB kabelu. Výrobce programu doporučuje pouze originální kabel, nicméně v praxi to není nutné. Na hlavní obrazovce programu vybereme funkci, kterou potřebujeme použít: v našem případě to bude „Unlock iOS Screen“ (Odemknout obrazovku iOS).

Následující obrazovka programu je triviálně jednoduchá: máme jen jedinou možnost, a to je stisknout tlačítko „Start“ (a pochopitelně zaškrtnout souhlas s podmínkami použití Unlockeru).

Dále je třeba iPhone uvést do režimu DFU, kdy je možné přímo aktualizovat firmware. Postup se může lišit v případě, že program nedokáže váš iPhone rozpoznat. Pak je třeba jej uvést do režimu zotavení manuálně: postupujte podle instruktážních obrázků.

Jakmile je iPhone zdárně identifikován, je třeba stáhnout a nainstalovat správnou verzi firmware. iPhone Unlocker sám nabídne vhodnou verzi, v případě nutnosti je možno tuto volbu ručně změnit. Stiskněte tedy tlačítko „Download“ (Stažení). V případě potíží s automatickým stažením firmware je tu ještě možnost stáhnout jej manuálně prostřednictvím linku ve webovém prohlížeči. Tuto nabídku využijete jen když to bude nutné, jinak iPhone Unlocker funguje automaticky.

Posledním krokem k odstranění zámku iPhonu je stisknutí tlačítka „Unlock“ (Odemknout). Po několika minutách je proces ukončen a iPhone je odemčen.

Důležité: bezpečnostní mechanismy Applu znemožňují po nouzovém odemčení přístup k uživatelským datům, a ani tak sofistikovaný nástroj, jako je iPhone Unlocker, s tím nic nezmůže! I proto je více než vhodné váš telefon zálohovat, abyste nyní, po jeho odemčení, mohli svá data obnovit ze zálohy.

Další možnosti iPhone Unlockeru

Odemknutí zablokovaného iPhonu je ovšem jen jednou z funkcí, které iPhone Unlocker dokáže. Dalšími možnostmi jsou:

„Unlock Apple ID“ (Odemknout Apple ID)

Tato možnost s sebou také nese ztrátu veškerých uživatelských dat na iPhonu.

„Unlock Screen Time Passcode“ (Odemknout zámek času u obrazovky)

Tato možnost ponechává veškerá data iPhonu netknutá.

„Remove MDM“ (Odstranění MDM – Mobile Device Management)

Také zde o žádná data nepřijdete.

Placená a neplacená verze

Nástroj iPhone Unlocker od TunesKit je k dispozici také jako neplacená Trial verze. Ta umí uvést připojený iPhone do Režimu zotavení, DFU režimu, a stáhnout příslušný firmware.

Pokud chcete využít ty hlavní nástroje, je třeba sáhnout po placené verzi. Ta vám kromě výše uvedeného umožní:

Odemknout iPhone bez znalosti hesla

Odstranit Apple ID bez znalosti hesla

Odemknout zámek času obrazovky

Odstranit MDM

Uvést zařízení do továrního nastavení

Získat zdarma technickou podporu a aktualizace programu

Placená verze vám nabídne celkem 3 možnosti předplatného:

Roční licence za 1 192 Kč

Měsíční licence za 849 Kč

Doživotní licence za 1 789 Kč pro 5 zařízení, nebo 2 088 Kč pro 10 zařízení

Pro nákup budete potřebovat kreditní kartu, PayPal nebo Google Pay.

Stojí to za to?

Na tuto otázku je poměrně jednoduchá odpověď. V případě zásadních potíží s vaším iPhonem, respektive s přístupem k němu, máte v ruce silný nástroj, který vám dokáže přístup opětovně zařídit. Velkou výhodou je univerzálnost: dokáže pracovat nejen s iPhonem, ale také s iPadem a iPodem Touch. Navíc podporuje i ty nejnovější verze systémů iOS/iPadOS.

Bonusem je jednoduchost ovládání. Program až na výjimky pracuje automaticky a není třeba být zkušeným uživatelem. Není tedy nutné ztrácet čas cestou do autorizovaného servisu. Dá se říci, že dokážete to samé z domova; stačí vám pouze počítač a USB kabel.

A co nevýhody? Je zde již zmíněná ztráta dat. Je třeba si ovšem uvědomit, že v dlouhodobou politikou Applu je maximální úroveň zabezpečení. To s sebou nese také to, že prakticky není možné se k uživatelským datům dostat v případě, že neznáte heslo či přístup k Apple ID. Je ovšem fér říct, že to je proto, aby v případě ztráty iPhonu neměl NIKDO možnost se k vašim datům dostat. I když se obrátíte přímo na společnost Apple nebo na autorizovaný servis, tak vám s tímto problémem nepomohou. I proto tedy platí: zálohovat, zálohovat, zálohovat.

Co říci závěrem? Snad jen tolik, že vám určitě nepřeju, abyste iPhone Unlocker někdy potřebovali. Ale pokud se tak už stane, tak v něm máte jeden z nejlepších a nejjednodušších nástrojů, které jsou vůbec k dispozici.

