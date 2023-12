Čtyři roky po Applu Google v Chrome konečně plánuje skoncovat s cookies třetích stran

Zdroj: TechRadar (se souhlasem)

Jsou to téměř čtyři roky, kdy Apple ve svém Safari, nebo Mozilla ve svém Firefoxu zakázali používaní cookies třetích stran. Je to tak trochu pochopitelné, protože Google vlastní jednu z největších reklamních sítí a jeho prohlížeč Chrome je samozřejmě součástí celého reklamního „šavlostroje“.

Google se připravuje na život bez cookies třetích stran

Google potřeboval čas, aby přišel s novým sledovacím systémem, který nazývá Privacy Sandbox. Samotný Privacy Sandbox, jak Google uvádí, má přinést lepší ochranu soukromí užiavatelů na webu a přitom poskytuje webovým vývojářům nástroje na podporu rozvoje jejich podnikání. Součástí Privacy Sandbox je technologie Tracking Protection, která má odstranit sledování cookies třetích stran v prohlížeči Chrome. Cookies třetích stran, nebo-li také cross-site cookies, jsou cookies, které neukládá webová stránka na které se uživatel nachází. Dejme tomu, že se nacházíte na naší webové stránce Dotekomanie a zde je umsítěno tlačítko „To se mi líbí“ od Facebooku. Klikem na toto tlačítko si Facebook do vašeho prohlížeče uloží sledovací cookie, která vás poté může sledovat nejen na daném webu, ale napříč všemi weby, kterými procházíte. Díky tomu si Facebook může sbírat informace o vašem chování na webu a následně, pokud navštívíte Facebook, vám bude nabízet relevantní a personalizovanou reklamu.

NYní ale zpět k technologii Tracking Protection, kterou se Google chystá v roce 2024 zavést pro všechny uživatele prohlížeče Chrome. Tato technologie ve výchozím nastavení bude blokovat všechny cookies třetích stran. V nastavení bude samozřejmě možné tuto volbu změnit. Pokud budete mít sledovací cookies vypnuté a webová stránka v důsledku toho nebude fungovat tak, jak má, Chrome vám saám nabídne možnost cookies třetích stran povolit v zájmu lepšího uživatelského zážitku. Google chce technologii Tracking Protection prozatím vyzkoušet na malém procentu uživatelů, které vybere zcela náhodně, mělo by se jednat o zhruba 1 %. Tento proces začne 4. ledna 2024. S tímto vzorkem uživatelů si Google chce novou technologii otestovat a také zapojit webové vývojáře, aby se na nový způsob mohli dostatečně připravit. Na všechny uživatele chce Google novou technologii aplikovat v druhé polovině roku 2024.

Celou tuto iniciativu Google dlouho oddaloval a to samozřejmě z jednoho prostého důvodu, prohlížeč Chrome je nejrozšířenějším webovým prohlížečem celosvětově. Velký tlak také vyvíjeli samotní akcionáři, kterým se nelíbilo to, že by měli přijít o své zisky. Odstranění sledovacích cookies třetích stran tak bylo ze strany Googlu vnímáno jako útok na jeho obchodní model a proto bylo potřeba získat čas pro vyvinutí nového sledovacího reklamního systému, který byl uveden na začátku letošního roku pod názvem Privacy Sandbox.

