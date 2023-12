Instagram by mohl brzy umožnit založit si profil určený pouze pro blízké přátele

Instagram pravděpodobně uvažuje o zavedení nové funkce, která je zatím dostupná pod názvem „flipside“ a objevil ji známý analytik a „únikář“ Aessandro Paluzzi, který se o této nové funkci zmínil na svém profilu na sociální síti X. Nová funkce by mohla umožnit založení separátního profilu ke stávajícímu profilu bez nutnosti si vytvářet nový účet.

Tato funkce by mohla některým uživatelům přinést možnost sdílet obsah se specifickým okruhem přátel, uživatelů, rodiny a podobně. Instagram již nyní však umožňuje sdílet příspěvky s jiným okruhem uživatelů, než jsou sledující. Tato funkce se již dostala do ostré verze aplikace nedávno a umožňuje sdílet obsah s blízkými osobami. Nová funkce „flipside“ by však měla přinést možnost vytvořit si zcela oddělený profil, který by žil odděleně od hlavního profilu a mohl by pravděpodobně umožnit nastavit si jiné uživatelské jméno, profilový obrázek, popis a podobně.

#Instagram continues to work on "Flipside" 👀

ℹ️ Only people you choose can see this side of your profile and what you share here

ℹ️ Everything you share on Flipside is still subject to community guidelines pic.twitter.com/lDQAjUzbAy

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 10, 2023