Zdroj: TOMTOP

Váha? Jděte na to chytře! [komerční článek]

Blíží se konec roku starého, a pochopitelně i začátek nového. S tím jsou neodmyslitelně spojena také novoroční předsevzetí. A jelikož jich je řada spojena se zdravím a hmotností, máme pro vás užitečného a chytrého pomocníka k dosažení vašich cílů: váhu HONOR Scale 2 DEXA, a to dokonce za neuvěřitelnou cenu. Čtěte dál!

Tato chytrá váha toho umí opravdu mnoho: zobrazí vám váš index BMI, míru tělesného tuku, viscerální tuk (tedy ten, který se nachází okolo orgánů v břišní dutině), dále hmotnost kosterního svalstva, FFM (hmotnost bez tuku), BMR, míru vody v těle, množství bílkovin, kosterní hmoty, a dokonce i váš tělesný typ, tělesné skóre a fyzický věk. A abychom nezapomněli – umí vás také zvážit – ale to jste určitě předpokládali sami.

K měření složení těla používá tato váha metodu duální rentgenové absorbciometrie (neboli DEXA). Tato metoda je hojně uznávána a používána lékařskou obcí.

Přesnost nade vše

O přesnost všech měření se stará speciální čip. Výsledky váha dokáže zobrazit v kilogramech, librách či jednotkách Jin (což je půl kilogramu). Zajímavou funkcí je měření tepové frekvence: během procesu vážení vám HONOR Scale 2 také změří a zaznamená hodnotu vaší klidové tepové frekvence.

Chytrá analýza a doporučení

Co je na tomto zařízení to vůbec nejlepší: dokáže vám poradit! Váha totiž porovnává vaše naměřené tělesné údaje s výsledky skupiny vaší věkové kategorie. Na základě těchto údajů a porovnání vám pak dá správná doporučení týkající se hubnutí, správných životních návyků a cvičení. V aplikaci HUAWEI Sports & Health jich naleznete celou řadu – stačí si jen vybrat to pravé pro vás. Aplikace je aktuálně určena pro systém Android, pro iOS není zatím k dispozici.

Dobrou zprávou je, že váha umí uložit údaje až 50 uživatelů současně. Každého uživatele dokáže rychle identifikovat na základě jejich historie.

Sleva více než velká

Výborně, asi se shodneme na tom, že chytrá váha HONOR Scale 2 DEXA může být velmi užitečným parťákem. Ale všechno má svou cenu, že? V tom případě pro vás máme výbornou zprávu: právě teď ji můžete získat se slevou celých 90 %, takže může být právě i vaším pomocníkem k získání vysněného těla, a to za pouhých 264 Kč, dokonce včetně dopravy. Prostě nabídka, která se opravdu neodmítá… Objednávat můžete přímo ZDE.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama