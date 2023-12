Zdroj: T-Mobile

T-Mobile má do konce prosince akci na jeden tarif

V dnešní době je stále tak nějak komplikované najít zajímavý tarif kolem 300 Kč. Sem tam se ale objeví zajímavá nabídka, pokud vám tedy stačí vylepšení jen v jedné rodině. Příkladem je speciální datová SIM karta od O2 se 100GB. Vodafone dost často vrací do hry tarif za 327 Kč s neomezeným voláním, případně má speciální akci na Vodafone One. Nyní je k dispozici limitovaná sleva na jeden z tarifů od T-Mobile.

Za 345 Kč

V případě speciální nabídky od T-Mobile jde spíše jen o slevu na tarif, který stojí za běžných okolností 460 Kč měsíčně, což je dost, zejména při pohledu na to, co nabízí. Ve svých parametrech má 5 GB FUP, přičemž operátor láká na službu Pořád online, ale ta vystačuje maximálně na chatovací aplikace.

K dispozici je 150 volných minut a 150 SMS zpráv. Do konce prosince je k dispozici 25% sleva, takže vás následně vyjde na 345 Kč měsíčně. To je již lepší částka, ale nemůžeme říci, že se jedná o lepší nabídku, než v případě Vodafonu nebo O2. U Vodafonu máte sice méně dat, ale za to se nabízí neomezené volání. U O2 naopak máte 100 GB FUP, ale žádný bonus u volání nebo SMS.

Pokud se vám i tak zalíbila nabídka od T-Mobile, tak ji lze zakoupit jen na jejich stránkách. Není k dispozici v obchodech nebo na telefonní lince.



