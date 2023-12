Zdroj: Vodafone

Vodafone láká na tarify One s 50% slevou, neomezený již za 349 Kč po omezenou dobu

Vodafone v červnu tohoto roku představil novou nabídku tarifů, která nese označení Vodafone One. K nim vám postačí jen aplikace a platební karta. Kdykoliv můžete přerušit placení a kdykoliv se vrátit. Jde v podstatě o nejjednodušší cestu k pořízení tarifu. Nyní se snaží nalákat k vyzkoušení, přičemž dává 50% slevu.

Neomezené tarify se slevou

Vodafone již jednou měl takovou akci, ale nyní s ní přichází v rámci vánočního období. Vodafone One obsahuje tři tarify, které se liší jen samotnou rychlostí připojení k internetu. A na všechny je 50% sleva na 3 měsíce. To znamená, že si můžete jen tak zakoupit bez nějaké smlouvy neomezený tarif.

Základní Vodafone One Basic přijde na 349 Kč měsíčně, přičemž nabízí 4 Mbps. Pak je zde Vodafone One Super s 20 Mbps za 499 Kč měsíčně a nejvyšší s neomezenou rychlostí přijde na 654 Kč. Sice je to jen na tři měsíce, ale vzhledem k tomu, že můžete po této době jednoduše přestat platit, možná stojí za vyzkoušení.

Vzhledem k tomu, že v aplikaci lze získat eSIM, můžete mít na nějakou dobu záložní levný neomezený tarif. Po skončení akce můžete pozastavit placení a třeba počkat na nějakou další výhodnou nabídku. Více informací společně s odkazy na stažení aplikace najdete na oficiálních stránkách operátora.

