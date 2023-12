Apple pracuje na svém vlastním ChatGPT, možná již brzy bude součástí iPhonů

Zdroj: Digital Media (se souhlasem)

Společnost Apple letos na jaře oznámila, že interně používá svého vlastního chatbota využívajícího umělou inteligenci, kterému někteří říkají prostě – Apple GPT. Apple se tak údajně připravuje spustit v roce 2024 vlastní systém umělé inteligence podobnému současnému ChatGPT.

Apple pracuje na svém modelu umělé inteligence

Tento systém založený na umělé inteligenci by měl být součástí systému iOS běžícího na telefonech iPhone. Vývoji ve společnosti Apple vede šéf pro umělou inteligenci – John Giannandrea, který má na starost vývoj jazykových modelů a je přímo podřízen Timu Cookovi. Apple již několik měsíců testuje konkurenční službu pro ChatGPT, který je vyvíjen společností OpenAI. Podle dostupných informací by měl být systém založen na ajaxovém frameworku vyvíjeném pro velké jazykové modely.

Vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj stojí obrovské peníze, Apple údajně vynakládá denně miliony dolarů a v roce 2024 plánuje do hardware investovat více než 4 miliardy dolarů. Podle informací Apple plánuje implementovat umělou inteligenci do co největšího počtu svých aplikací a umělá inteligence by měla pohánět i asistentku Siri. Na druhou stranu Apple již dnes využívá umělou inteligenci a strojové učení v řadě funkcí. Patří sem například využití strojového učení pro vylepšování fotografií, vyhledávání Spotlight, ve funkci Detekce nehod a detekce pádu, nebo v návrzích Siri. Apple se ale dalším intenzivním vývojem snaží přijít se svým vlastním jazykovým modelem využívající AI, který by poháněl nejen systémy iOS a ipadOS, ale také většinu jeho aplikací. S nasazením se prozatím, dle předběžných informací, počítá na konci roku 2024 pro iPhony a iPady, ale toto je zatím velmi nejisté, minimálně Apple žádné datum, nebo konkrétnější termín, stále nepotvrdil..

Vedle toho Apple údajně také pracuje na způsobu vytváření animovaných 3D avatarů z „plochého“ 2D videa. Applu se údajně podařilo najít způsob, jak z krátkého úseku 2D videa získat 3D model a tato metoda je údajně stokrát rychlejší, než stávající způsoby pro dosažení stejného výsledku. „Naše metoda využívá pouze monokulární video s malým počtem (50-100) snímků a během 30 minut se automaticky naučí oddělit statickou scénu od plně animovatelného lidského avatara.“ tvrdí Apple. Tato metoda by například mohla umožnit vytvořit si svého vlastního 3D avatara, který by se například mohl hodit při virtuální zkoušce oblečení. Díky tomu bychom si tak sebe sami mohli realisticky představit jak bychom v daném oblečení vypadali.

Zdroj: 9to5mac.com



